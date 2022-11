Berlijnse voetbalfans niet onder de indruk van Duits protest in Qatar: ‘Iraniërs, die maakten pas een statement’

De veelbesproken groepsfoto van het Duitse elftal bij het WK in Qatar, woensdag 23 november, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Japan. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door Japan. Beeld Fabrizio Bensch / Reuters

Meer discussie over het WK-voetbal bij ons dan elders in Europa? Het drietal in de halflege Berlijnse FC Magnet Bar, woensdagavond tijdens België – Canada, kijkt even voor zich uit. Goh. Nu je het zegt. ‘Dat is natuurlijk door onze geschiedenis zo gegroeid’, zegt bankmedewerker Bernd Vechtel (36). ‘De gevoelde morele verantwoordelijkheid om wat te doen als Europese waarden met de voeten worden getreden, is wat sterker. Dat gaat eigenlijk vanzelf.’

In Berlijn is het daarom maar een tamme boel tijdens dit WK. Sommige kroegen doen dapper hun best, maar een groot deel laat het WK links liggen. Zelfs enkele gespecialiseerde voetbalcafés besloten het grootste toernooi op de planeet te boycotten, ondanks de coronacrisis in de afgelopen jaren. En het matig enthousiaste publiek? Ja, het is dit keer in de winter, het is te koud om buiten te kijken en overdag werken de meeste mensen gewoon. ‘Maar vroeger werkten mensen überhaupt niet tijdens het WK’, grapt een bezoeker van FC Magnet.

Smerig machtsspel

Dit WK is anders, zegt Jen (43), een wijnhandelaar die toevallig in het voetbalcafé is beland terwijl ze op iemand wacht. Normaal keek ze altijd wel. ‘Maar rond Qatar is het één groot smerig machtsspel, daardoor krijgen veel mensen een vieze smaak in de mond’.

Dat machtsspel toont zich onder meer in de saga rond de OneLove-band, de om de arm gedragen steunbetuiging aan lhbti-rechten. Voetbalbond Fifa verbood deze week aanvoerders de band om te doen, op straffe van een gele kaart. De zeven teams die het van plan waren, waaronder Nederland en Duitsland, gaven toe. ‘We willen wel winnen’, was de verklaring. Spelers en coaches spannen zich sindsdien in om op alle mogelijke manieren steun te betuigen aan de mensenrechten en hun zorgen over de Qatarese omgang daarmee, maar op het veld zelf bleef het stil.

Tot de spraakmakende actie van het Duitse team woensdag, voorafgaand aan hun eerste wedstrijd. Spelers poseerden voor een groepsfoto op het Qatarese grasveld met de hand voor de mond. Zo kon de Duitse voetbalbond twitteren dat die achter zijn waarden bleef staan, armband of geen armband.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) 23 november 2022

Lekker makkelijk, zegt het drietal die avond in FC Magnet Bar. ‘De bond had geen zaken moeten doen met Qatar’, aldus Vechtel. ‘Eerst gaf Fifa het WK aan Qatar, toen hadden nationale voetbalbonden en regeringen twaalf jaar lang de kans om een positie in te nemen, en nu laten ze zich onderdrukken.’

Gele kaart

Om de verantwoordelijkheid voor een politiek statement over te hevelen naar de spelers van het nationale elftal ‘die 7 jaar oud waren toen Qatar het WK kreeg’, dat schiet het drietal in het verkeerde keelgat. ‘Die kunnen het natuurlijk nooit meer goed doen’, zegt Vechtel. ‘Ze willen laten zien dat ze zich niet monddood laten maken maar dat is allang gebeurd. Veel mooier was geweest als Harry Kane en Van Dijk en Neuer allemaal met die One Love-band op het veld waren verschenen en die gele kaart hadden geïncasseerd.’

Maar helemaal niet kijken? Dat is ook weer zowat. Magnet-uitbater Andreas Sürken (55) heeft het heel serieus overwogen. Maar het is nog niet zo makkelijk: je moet je stamgasten uitleggen waarom, als bekend voetbalcafé moet je de media een verklaring geven, en dan moet je vijf weken lang een ander programma bedenken. ‘En er is natuurlijk ook een economische factor’, zegt Sürken.

Uiteindelijk besloot hij dat het belangrijker was om mensen samen te brengen, zodat ze kunnen discussiëren over voetbal en de mensenrechten. ‘Maar mijn vrouw had liever gehad dat ik het had geboycot’, zegt hij, gevolgd door een bevestigend ‘mm-mm’ van Donia Hamdami (53), docent design aan een hogeschool.

Gevraagd of zij hoopt dat het Duitse protest de komende dagen navolging krijgt bij andere Europese WK-teams, waarmee de Duitsers een eerste stap zouden hebben gezet, kijkt Hamdami resoluut op van haar telefoon en echoot wat ook het drietal even ervoor al zei. ‘De eerste stap kwam van de Iraniërs, toen ze wegens het geweld in hun land weigerden het volkslied te zingen. Zij zijn de echte moedigen. Me dunkt dat de Duitsers daar hun inspiratie vandaan haalden.’