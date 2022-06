Berlijn vraagt zich af: was dit een aanslag of niet? ‘Hij gaf vol gas met mensen op zijn motorkap’

Een 51-jarige lerares die met haar klas op schoolreisje was naar Berlijn is bij de aanslag om het leven gekomen. Beeld AFP

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Zoveel gewonden zag Marcus (56) met eigen ogen op straat liggen, seconden nadat een auto in hartje Berlijn woensdagochtend inreed op een groep voetgangers. En hij blijft ze zien. Telkens opnieuw gaat zijn trillende wijsvinger in een boog langs de Gedächtniskirche, zo’n vijftig meter van het terras waarop Marcus zit bij te komen: één tot en met acht, tik, tik, tik, daar reed de auto de stoep op, tik tik tik, daar reed hij er weer vanaf, tik tik, en daar kwam hij tot stilstand in de etalage van parfumerie Douglas.

Berlijn is woensdagochtend in de greep van dezelfde ja/nee-vraag als een immer groeiende reeks andere Europese steden de afgelopen jaren, na een plotselinge gewelddaad met een voertuig: aanslag of niet? Omstreeks 10.30 reed een 29-jarige man met een Renault Clio in op een groep voetgangers bij een stoplicht aan de Kurfürstendamm. Eén slachtoffer stierf kort daarna. Zes gewonden vechten voor hun leven. Drie anderen zijn zwaargewond maar buiten levensgevaar.

Aanslag of niet?

‘Aanslag’, zegt Marcus, die niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘De auto reed veertig, vijftig kilometer per uur, zwenkte plotseling de stoep op, en er daarna ook doelbewust weer af. Dat lijkt me niet het gedrag van een bestuurder die buiten bewust zijn is.’

‘Aanslag’, zegt ook een andere getuige, de uitbater van een restaurant op de hoek van de Rankestrasse en de Kurfürstendamm, waar de bestuurder vanaf de weg de stoep opreed. ‘Ik hoorde een hele gekke dreun, gegil achter me, draaide me om en kon nog net wegspringen’, zegt Ferri (48), die ook niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘De bestuurder gaf vol gas met mensen op zijn motorkap. Daarna schepte hij er nog twee.’

De Berlijnse politie kan dat woensdagochtend niet bevestigen: ‘Het is nog onduidelijk of het gaat om een ongeval of een aanslag’, zegt politiewoordvoerder Thilo Cablitz. Nadat de bestuurder crashte in een winkeletalage, hebben omstanders hem tegengehouden – het is niet geheel duidelijk of hij probeerde weg te komen – totdat een toegesnelde politieagent hem in de boeien kon sluiten. De man is gewond geraakt, maar aanspreekbaar. Hij werd woensdag verhoord. De politie twitterde even later dat het gaat om een ‘29-jarige in Berlijn wonende Duitse Armeniër.’

Aanslag kerstmarkt 2016

Rond half elf, een uur na het debacle, ligt een omver gereden ton nog op de afgezette straat. Brandweermensen buigen zich over een jonge vrouw die ingepakt in een zilverkleurige deken op het trottoir zit. De bovenste verdieping van elektronicazaak Saturn biedt zicht op de Douglas-vestiging waar de dodelijke rit eindigde. Op het trottoir voor de deur ligt een veeg bruine aarde uit een omvergereden plantenbak. Politiemensen in witte overalls zoeken naar sporen naast een verlaten rode dubbeldekker-bus met ‘City Sightseeing Berlin’ op de zijkant.

Dat onderzoek kan wel even duren, waarschuwt politiewoordvoerder Chablitz. ‘We moeten de precieze route in kaart brengen, kijken of hij ergens heeft versneld of geremd, getuigen spreken, beelden bekijken.’ Het kan ook sneller gaan, zegt Chablitz, ‘als de bestuurder zegt ‘ik heb a, b, en c gedaan en wel hierom’. Maar het lijkt er niet op dat hij dat doet.’

Onderzoekers van de politie bij een auto die woensdag inreed op voetgangers in de Tauentzienstrasse in het centrum van Berlijn. De auto kwam tot stilstand in de voorgevel van een parfumeriewinkel. Beeld Getty Images

Duitse media melden dat de bestuurder ‘een bekentenis’ heeft achtergelaten in de auto, maar een overheidsfunctionaris spreekt dat tegen. Wel zijn er ‘pamfletten’ in de auto gevonden die betrekking hebben op Turkije, zegt Iris Spranker, minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaatregering van Berlijn.

Dode was een lerares op schoolreis naar Berlijn

Halverwege de middag wordt een witte onderzoekstent neergezet op de plek waar volgens restaurantuitbater Ferri de laatste twee slachtoffers werden geschept. Het dodelijke slachtoffer is een 51-jarige lerares van een middelbare school in de westelijke deelstaat Hessen, maakte de regering van die deelstaat bekend. Zij was met haar leerlingen op schoolreis in Berlijn. Onder de gewonden zijn ook leerlingen van de school, een andere leraar raakte zwaargewond.

Achter de witte tent, op het Breitscheid-plein rondom de Gedächtniskirche, herinneren dikke afrasteringen aan het vorige trauma van Berlijn: ruim vijf jaar geleden, op vrijwel precies dezelfde plek. In december 2016 reed de afgewezen Tunesische asielzoeker Anis Amri hier met een gestolen vrachtwagen in op een Kerstmarkt. 12 mensen stierven, 56 anderen raakten gewond. Amri werd enkele dagen later op de vlucht doodgeschoten door de politie in Milaan. Sindsdien staan er rondom het plein dikke betonnen palen van een meter hoog, verstopt onder kleurrijke doeken. Maar die palen kunnen niet overal staan.

Marcus kan er met zijn hoofd nog niet helemaal bij, maar hij was er toen ook, op de kerstmarkt terwijl de vrachtwagen daar doorheen raasde. ‘Nog geen vijftig meter verderop’, zegt hij hoofdschuddend. ‘Alsof er een vloek rust op deze plek.’ Gevraagd hoe het destijds voor hem was, als getuige van de aanslag op de kerstmarkt, schudt hij kort zijn hoofd. ‘Ik weet het niet. Op dit moment vermengen de doden van toen zich in mijn hoofd met de doden van nu.’

De achternamen van Marcus en restaurantuitbater Ferri zijn bij de redactie bekend. Zij willen niet met hun achternaam in de krant.