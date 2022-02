Berlijn stuurt 350 extra militairen naar Litouwen, Navo overweegt permanent grotere aanwezigheid in oosten

Een militaire Navo-oefening in Kadaga, Letland in september 2021. Beeld Roman Koksarov / AP

De aankondiging dat Duitsland extra militairen stuurt werd in Berlijn bekendgemaakt door de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht. In Litouwen opereren ook 250 Nederlandse militairen - grotendeels van de 13e lichte brigade uit Oirschot - in een multinationale gevechtseenheid onder Duitse leiding. Nederland stuurt op dit moment geen extra militairen naar Litouwen. Wel waren er al plannen, los van de crisis rond Oekraïne, om de Nederlandse aanwezigheid in de loop van het jaar geleidelijk (en tijdelijk) te verhogen tot 350 militairen.

Langere duur

Naast de Duitse en andere tijdelijke versterkingen overweegt de Navo ook om de aanwezigheid op de oostflank permanent te verhogen. Dat werd maandag in Litouwen gezegd door luitenant-admiraal Rob Bauer, de Nederlandse voorzitter van het militair comité van de Navo, en door Navo-chef Stoltenberg in Brussel.

Bauer zei op een persconferentie in Vilnius dat verdere uitbreiding van de ‘versterkte voorwaartse aanwezigheid’ van de Navo mogelijk is. ‘Waar hebben we troepen in de alliantie, in welke landen? Het debat daarover is een gevolg van dingen die nu gebeuren. Ja, we kijken daarnaar’, zei Bauer. ‘Er zouden veranderingen kunnen optreden in de toekomst als gevolg van deze ontwikkelingen. Dat hangt natuurlijk erg af van de vraag of Russische troepen in Belarus blijven.’

In Brussel bevestigde Navo-chef Jens Stoltenberg dat de Navo op dit moment nadenkt over aanpassing van de militaire aanwezigheid in oostelijke lidstaten voor langere duur. ‘Als Rusland echt minder Navo langs zijn grenzen wil, dan krijgen ze nu het tegenovergestelde’, zei Stoltenberg. ‘Dat zagen we ook in 2014, na de Russische annexatie van de Krim en nadat Rusland de Donbas-regio (in Oost-Oekraïne, red.) inging.’

Middelen en intenties

Bauer maakte in Litouwen ook duidelijk dat de Navo op dit moment niet uitgaat van Russische dreiging jegens de Baltische landen – ondanks hun militaire aanwezigheid in Belarus. Los van de middelen moet je ook naar de intentie kijken, zei Bauer. ‘Zijn er aanwijzingen dat Rusland of Belarus de intentie hebben de Baltische landen kwaad te doen? Tot nu toe zien we die intentie niet, en verwachten we geen Russische aanval op Navo-grondgebied, direct of via Belarus.’

Volgens de Navo zullen er binnenkort naar schatting 30 duizend Russische militairen in Belarus zijn. Recent heeft Rusland ook militaire (mobiele) ziekenhuizen en ondersteunend logistiek materieel – vereisten voor een militaire inval – naar Belarus gebracht, zei Bauer. Hij noemde dit zorgwekkend. De troepenopbouw langs de hele grens met Oekraïne zal eind deze maand voldoende zijn voor een ‘substantiële invasie’, volgens de chef van het militair comité. ‘Of ze dat ook zullen doen, of ze echt die intentie hebben, dat weten we niet.’

De Navo legde zichzelf in 1997, toen de Navo-Rusland Stichtingsakte werd gesloten, beperkingen op over ontplooiing van troepen en materieel in de nieuwe oostelijke lidstaten. Daarom bestaat de ‘voorwaartse aanwezigheid’ in Polen en de Baltische landen – waartoe in 2014 werd besloten – uit kleine, multinationale eenheden die ook steeds roteren. Er gaan al langer stemmen op om de voorwaartse aanwezigheid te versterken en eventueel uit te breiden naar Roemenië en Bulgarije.