Berlijn en Parijs richten gezamenlijk hun pijlen op Brusselse concurrentieregels

De Duitse minister Peter Altmaier en zijn Franse collega Bruno Le Maire. Beeld AFP

De gezamenlijke aanval van Berlijn en Parijs op de macht van Brussel komt twee weken nadat Europees Commissaris Vestager (Concurrentie) de overname van de Franse treinbouwer Alstom door zijn Duitse concurrent Siemens verbood. Duitsland en Frankrijk waren woedend daarover, een Europese ‘treinkampioen’ is volgens hen nodig omdat anders de Chinezen de treinmarkt overnemen. Volgens Vestager is van Chinese concurrentie vooralsnog geen sprake en zou de nieuwe treinkampioen een monopolist op de Europese markt worden waardoor de treinreiziger duurder uit is.

In hun manifest stellen Parijs en Berlijn voor dat de lidstaten in ‘welafgebakende gevallen’ een fusieverbod van de Commissie moeten kunnen verwerpen. Het is de eerste keer dat de twee grootste landen gezamenlijk hun pijlen op de Concurrentiecommissaris richten.

Parijs en Berlijn achten het de hoogste tijd voor het opschudden van de concurrentieregels van de EU. Die regels zetten Europese bedrijven ‘op een grote achterstand’ nu die steeds vaker op de internationale markt opereren. Hun Chinese, Russische en Amerikaanse concurrenten zouden het niet zo nauw nemen met beperkingen aan staatssteun en afscherming van de markten.

‘De keuze is simpel als het op industriepolitiek aankomt: we slaan de handen ineen of we kijken toe hoe onze industrieën geleidelijk verdwijnen’, aldus de Duitse minister van Economische Zaken Altmaier en zijn Franse collega Le Maire. Hun manifest is strategisch gepland: drie maanden voor de Europese verkiezingen en een half jaar voor de nieuwe Commissie en de Europese regeringsleiders de EU-agenda voor de komende vijf jaar vaststellen.

Le Maire en Altmaier benadrukken dat de industrie ‘voor onze ogen’ verandert. De digitalisering, de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie en de ommezwaai naar een CO2-neutrale economie, dwingen de EU ertoe de krachten te bundelen.

Investeringen

Berlijn en Parijs willen dat Europa honderden miljarden gaat investeren in nieuwe technologieën. Met EU-geld als garantie kan een veelvoud van de inleg bij particuliere investeerders worden losgeweekt. Via deze hefboommethode wordt momenteel al voor circa 300 miljard euro geïnvesteerd in projecten om banen te creëren, het Junckerplan, vernoemd naar de Commissievoorzitter.

Frankrijk en Duitsland gaan intensief samenwerken om koploper te worden bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, vooral op de terreinen van zorg, transport en robotica. Ze vragen om een versoepeling van de concurrentieregels zodat Europese bedrijven gezamenlijk de volgende generatie accu’s voor elektrische wagens kunnen produceren. Eerder gaf de Commissie bedrijven en onderzoekscentra toestemming voor samenwerking en staatssteun bij de ontwikkeling van micro-elektronica.

Bescherming

In hun manifest hameren Berlijn en Parijs op de noodzaak van een betere bescherming van Europese bedrijven tegen buitenlandse concurrentie. De net aangenomen EU-wet om buitenlandse investeerders aan een grondig onderzoek te onderwerpen, moet strikt worden toegepast. Ook willen de twee landen haast maken met het Commissievoorstel om bedrijven uit niet-Europese landen te weren bij openbare aanbestedingen als Europese bedrijven geen toegang tot de markt van die landen hebben.