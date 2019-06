Berlijn bevriest huurprijzen voor vijf jaar om einde te maken aan ‘huurwaanzin’

De gemiddelde huurprijs in de Duitse hoofdstad verdubbelde de afgelopen tien jaar. Vooral grote vastgoedbedrijven, ‘de huurhaaien’, moesten het dit voorjaar ontgelden tijdens een reeks demonstraties in Berlijn en enkele andere Duitse steden.

‘Verhuurders hebben de laatste kans benut om huurverhogingen door te voeren’, zei oprichter Daniel Halmer van de actiegroep Wenigermiete. Volgens hem hebben veel huiseigenaren de aankondiging van huurstijgingen per bode of koerier laten bezorgen, om het stadsbestuur vóór te zijn. Dat wil de stop op huurverhogingen met terugwerkende kracht vanaf 18 juni invoeren.

Volgens wethouder Katrin Lompscher van de partij Die Linke kunnen er niet alleen forse boetes opgelegd worden aan verhuurders die de nieuwe regels aan de laars lappen, maar wordt ook onderzocht of huidige huurprijzen verlaagd kunnen worden. In totaal zouden 1,5 miljoen huishoudens profiteren.

De Duitse hoofdstad heeft met de maatregelen een nationale primeur, en betreedt daarmee volgens experts ‘een juridisch niemandsland’. Het is zeer de vraag of de nieuwe wetgeving, die in oktober rond moet zijn, standhoudt bij de rechter. Organisaties van woningeigenaren spraken al de hoop uit dat de nationale regering in Berlijn of het Hooggerechtshof in Karlsruhe een streep haalt door de maatregelen.

Vooral grote vastgoedbedrijven, ‘de huurhaaien’, moesten het dit voorjaar ontgelden tijdens een reeks demonstraties in Berlijn. Beeld Retuers

Belangenbehartigers van huurders toonden zich opgetogen over het senaatsbesluit: ‘We hebben reden om een feestje te vieren.’ Huurders die te elfder ure nog met een huurverhoging te maken kregen, wordt aangeraden om de rechtsgeldigheid te laten onderzoeken door een deskundige.

Voor Die Linke gaat het compromis met de coalitiepartners SPD (sociaal-democraten) en de Groenen niet ver genoeg. De partij gaat door met een actie die een verreikend doel heeft: het onteigenen van woningen door de overheid. Die Linke en actiegroepen willen dat vastgoedbedrijven met meer dan drieduizend woningen in handen komen van ‘de gemeenschap’. Het beoogde referendum daarover is deze maand een stap dichterbij gekomen: een petitie werd meer dan 77 duizend keer ondertekend, ruimschoots om het gemeentebestuur te verplichten er zich serieus over te buigen.

De belangrijkste kritiek van de oppositie op de bevriezing van de huren, is dat huurders weliswaar beter kunnen slapen, maar dat het achterliggende probleem van de huurstijgingen – de groeiende woningnood – niet wordt opgelost. De stap van de senaat zou zelfs averechts kunnen werken. Vanuit de vastgoedwereld klonk al waarschuwende taal: ‘Ondernemers zullen wel twee keer nadenken voordat ze hun geld investeren in woningen in de hoofdstad.’ En hoe krapper de woningmarkt, hoe hoger de huren. Nieuwbouwwoningen vallen niet onder de nieuwe regels.