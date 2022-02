Bericht uit de olympische bubbels van Beijing: ‘Zelfs een open busraam ziet men als een besmettingsrisico’

De hangsloten en ijzeren palen bij het Guizhou Hotel in Beijing worden verwijderd, zodat de de journalistenbus het hotel kan verlaten. Volkskrant-correspondent Leen Vervaeke mag de olympische bubbel niet in. Beeld Klaas Jan van der Weij

Leen Vervaeke in niet-olympisch Beijing

‘Je komt je collega’s uit Nederland begroeten?’ De bewaker voor de poort van hotel Guizhou Mansion in Beijing kijkt bedenkelijk. Rond het hotel staat een hek, waarop in grote letters ‘gesloten lus’ en ‘alleen toegang met reservering’ staat geschreven. In het Chinees en het Engels. Ernaast staat een politiewagen met zes agenten. De bewaker windt er geen doekjes om: ‘Dat gaat niet lukken. Zij mogen er niet uit, jij mag er niet in.’

Twee Volkskrant-collega’s op werkbezoek in Beijing, dat is gezellig. Maar door de covidrestricties bevinden we ons in twee verschillende werelden. Gescheiden door een hek van twee meter hoog, opgeleukt met nepgroen en posters van skiërs en schaatsers. Iedere twintig minuten houden de agenten voetgangers en fietsers tegen, schuift de poort open en rijdt een olympische bus naar buiten. In een flits zie ik mijn collega’s achter het raam zitten en zwaai. Dat was het dan.

Vijf meter afstand met een gesloten busraam ertussen, dat is het dichtst dat we bij elkaar kunnen komen, als inwoners van olympisch en niet-olympisch Beijing. En dat alleen in dit uithoekje van de gesloten lus: een van de zeventig hotels in Beijing waar journalisten of delegatieleden logeren. Zij vormen de relatief benaderbare buitenposten van een veel strenger bewaakte vesting: het olympisch park, met het atletendorp en de stadions.

Rond dat olympisch park – de kernzone van de gesloten lus – is de scheidingswal veel steviger. Het begint met een traliehek, dan vijftig tot honderd meter niemandsland, daarachter nog een hek en witte tenten met toegangscontroles. En overal camera’s natuurlijk. Als ik naar het buitenste hek toeloop, word ik door politie weggejaagd. Enkele Chinese nieuwsgierigen zijn voorzichtiger: zij kijken toe van de overkant van de straat.

‘Je kunt nergens in, je kunt niets zien’, zegt Qin Ruying, een arbeidsmigrant van in de vijftig, bij een afgesloten ingang van het olympisch dorp. Hij is door de strenge covidregels niet naar zijn familie gereisd met Chinees Nieuwjaar, heeft drie dagen vakantie en maakt een fietstocht in de hoop iets van de eerste curlingwedstrijd of olympische fakkeltocht mee te krijgen. ‘Maar hier is niets interessants te zien’, zegt hij. ‘Ik kan beter op mijn telefoon kijken.’

Het heeft iets absurds: nog geen kilometer verderop is de ceremoniële tocht van de olympische vlam volop bezig, in aanwezigheid van Chinese partijbonzen en topsporters. Maar hier, buiten het hek, zijn de brede lanen zo goed als leeg. Alleen auto’s en bussen met olympische logo’s rijden in en uit. Een handvol gezinnen komt een portretfoto maken voor een standbeeld van de twee mascottes, een lantaarn en een panda. Verder is er niets te doen.

Ook rond hotel Guizhou Mansion is weinig te merken van de aanwezigheid van olympische gasten. ‘Ik maak me geen zorgen, ze controleren het heel goed, zelfs het personeel moet daar blijven slapen’, zegt buurman Zhu Heping. Hij is van plan hier en daar eens een wedstrijd te kijken, maar is niet echt in wintersport geïnteresseerd. En arbeidsmigrant Qin, die kijkt vooral uit naar het einde van de Spelen. Dan worden de covidregels vast versoepeld, en kan hij eindelijk zijn familie bezoeken.

Erik van Lakerveld in olympisch Beijing

Het is een heel gedoe, elke keer als de bus vertrekt van het Guizhou Mansion Hotel in Beijing. Twee bewakers tillen de twee stalen buizen achter de omheining vandaan, maken twee hangsloten los en schuiven een dikke grendel weg. Pas dan kan het geblindeerde hek open om de shuttle voor journalisten eruit te laten. Zodra de bus buiten is, gaat de poort weer op slot.

Zo gaat het bij hotels door heel Beijing. Journalisten, fotografen, personeel van de omroepen, iedereen zit opgesloten in de olympische bubbel. Of eigenlijk: bubbels. Elk hotel is een bubbeltje op zich, net als iedere afzonderlijke wedstrijd- of trainingslocatie. Ertussen pendelen bussen en speciale taxi’s. Een ‘closed loop’ noemen de organisatoren het.

De smalste grens tussen de olympische binnen- en buitenwereld ligt bij de hotels. Een rij hekken en een rij pylonnen houden de inwoners van Beijing en de olympische hotelgasten gescheiden. Een paar meter, meer liggen de werelden niet uit elkaar. Maar communiceren door de blinde omheining heen kan niet, ook niet met de collega van de Volkskrant die voor het hotel op ons staat te wachten. Door een kier kunnen de fotograaf en ik haar zien staan, enkele meters verderop, net lang genoeg om een foto te maken. Meer niet.

Elk mogelijk contact met gewone Chinezen wordt angstvallig vermeden uit angst voor een coviduitbraak in China. Zelfs de ramen van de bussen en taxi’s mogen niet open. Als een fotografe aan boord van onze shuttle onderweg het raam openschuift om beelden te maken van de omgeving, remt de buschauffeur en bonst hij op de plexiglazen wand die hem van de passagiers scheidt. Het ruitje moet als de wiedeweerga dicht, gebaart hij. Ook al ondergaat iedereen in de bus dagelijks een pcr-test, een open raam wordt gezien als een besmettingsrisico.

De stadions en het centrale mediacentrum op het olympisch park zijn als zwaarbewaakte forten. Straten eromheen zijn leeg geveegd en afgezet. Dubbele hekkenrijen en checkpoints, bezet door militaire politie, moeten ervoor zorgen dat er geen ongenode gasten binnenkomen. Ze zijn er eveneens om niemand te laten ontsnappen.

Bij de hotels is weinig bewegingsruimte, maar bij de wedstrijdlocaties en het perscentrum is het mogelijk om een wandelingetje te maken. Dat moet wel met een mondkap op. Als ik een teug frisse vrieslucht wil inademen moet dat in de beslotenheid van de eigen hotelkamer, met het raam op een kier. Een ontsnappingsroute is het roken van een sigaret, dat mag buiten en zonder mondmasker.

Rond de stadions wordt iedereen in de gaten gehouden, zeker diegenen die een andere looproute nemen dan die van de bus direct naar de ingang. Overal hangen camera’s en er zijn daarnaast talloze beambten die continu een oogje in het zeil houden. Even onopvallend als nadrukkelijk lopen bewakers en stewards de lijnen naar een eventuele illegale uitgang dicht.

Niemand die zich eraan durft te wagen. Het is onverstandig om de grens met het niet-olympische China op te zoeken en overschrijden al helemaal. Wie de bubbel doorprikt moet drie weken in isolatie en kan zijn werkzaamheden bij de Spelen vergeten.