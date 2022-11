Bergkamp zet onderzoek naar Arib door, maar legt begeleiding neer bij onafhankelijke partij

Kamervoorzitter Vera Bergkamp staat 11 november de pers te woord nadat de ambtelijke top van de Tweede Kamer is opgestapt. Volgens de ambtenaren is het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib politiek gemaakt. Beeld ANP

‘Daarmee wordt iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden’, schrijft de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp maandag namens het hele bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) aan de rest van de Tweede Kamer.

Dit betekent dat het presidium en de Griffier (de hoogste ambtelijke baas van de Kamer) zichzelf op afstand zetten van het onderzoek. Zij zullen alleen nog formeel opdrachtgever zijn, maar in de praktijk ‘zullen zij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek’. Zij zullen dus ook ‘geen instructies geven aan de gedelegeerde opdrachtgevers’.

De externe partij die het onderzoek gaat begeleiden mag ‘geheel autonoom’ werken el zal tijdens het feitenonderzoek ‘alle contacten met het onderzoeksbureau’ onderhouden, schrijft Bergkamp. Het onderzoek zelf zal zoals eerder aangekondigd worden uitgevoerd door Hoffmann bedrijfsrecherche.

Aanvankelijk was aan het hoofd HR het ‘gedelegeerd opdrachtgeverschap’ toebedeeld. Maar diverse hoogleraren stelden vraagtekens bij haar onafhankelijkheid, omdat na onderzoek van de Volkskrant bleek dat zij op een presidiumvergadering van 14 september niet alleen had aangegeven dat zij de klachten over Arib herkende, maar ook bevestigde dat zij zelf ook een onveilige werkomgeving had ervaren door Arib.

Onderzoek tijdelijk opgeschort

Er zijn nog geen kandidaten gevonden om het onderzoek onafhankelijk te begeleiden. Doordat de hoogste ambtelijke baas van de Tweede Kamer (Griffier Simone Roos) haar taken heeft neergelegd, kan er nog geen externe partij worden benaderd voor deze precaire klus.

‘Het presidium gaat ervan uit dat er ‘op korte termijn een oplossing is gevonden voor de vacature van Griffier, zodat een gedelegeerd opdrachtgever kan worden aangewezen’, schrijft Bergkamp. Tot die tijd worden de voorbereidingen voor het onderzoek ‘opgeschort’.

De noodzaak tot onafhankelijk onderzoek is ‘nog steeds aanwezig’, vindt Bergkamp, ook al is Arib inmiddels al opgestapt als Tweede Kamerlid. Daarmee is er geen kans meer dat er ambtenaren uit de Kamer met haar zullen werken. Maar Bergkamp vindt dat onderzoek moet uitwijzen of Arib heeft gezorgd voor een onveilige werksituatie heeft gezorgd, zodat eventueel ‘passende nazorg kan worden geboden’ aan slachtoffers en ‘hen recht kan worden gedaan’.

‘Een uitkomst van het onderzoek kan ook zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib’, schrijft Bergkamp. ‘Ook een dergelijke vaststelling is van belang.’

Het Kamerbestuur hoopt ook dat het onderzoek zal leiden tot lessen voor de toekomst. De uitkomsten bieden mogelijk aanleiding tot ‘vervolgonderzoek’ of het ‘aanscherpen of aanpassen’ van bestaande regelingen die moeten zorgen voor een veilige werksituatie voor ambtenaren.

Opvallend is dat Bergkamp in de brief helemaal niets meer zegt over een door haar aangekondigde stemming over het voortzetten van het onderzoek. Afgelopen vrijdag zei Bergkamp stellig dat zij wilde dat de voltallige Kamer zich uitspreekt over het doorzetten van het onderzoek over Arib.

Klachten van Griffier en oud-directeur

Het presidium besloot eind september een onafhankelijk feitenonderzoek naar Arib te laten uitvoeren, nadat er twee brieven met anonieme klachten over de oud-voorzitter waren binnengekomen. De brieven zijn vertrouwelijk, waardoor Arib nog altijd niet weet wat zij misdaan zou hebben. Zij kan zich daar dus ook niet tegen verweren.

Volgens het Kamerbestuur waren er eerder al signalen over een ‘onveilig werkklimaat’. Zo heeft het presidium begin 2019 een brief ontvangen van een voormalig directeur die zijn vertrek kenbaar maakte. Dit zou te maken hebben gehad met ‘de opstelling van Arib jegens ambtelijk personeel’, schrijft Bergkamp.

Ook zouden twee ondervoorzitters van het presidium in november 2019 gesprekken hebben gevoerd met Arib nadat ‘de Griffier en de directeur’ met klachten bij hen waren gekomen, verduidelijkt Bergkamp maandag in haar brief aan Kamerleden.

Het presidium erkent inmiddels dat in een brief van vertrouwenspersonen over een sociaal onveilige werksituatie in de periode 2018-2021 geen specifieke klachten over Arib staan vermeld. Twee presidiumleden meldden eerder aan de Volkskrant dat hun besluit tot het instellen van een onderzoek naar Arib mede was bepaald door een brief van vertrouwenspersonen waarin zogenaamd ‘23 klachten over Arib’ zouden zijn gemeld. Zo zou hen dat zijn verteld door niet nader genoemde personen tijdens een presidiumvergadering op 14 september.