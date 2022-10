Bergkamp zet onderzoek naar Arib door: extern bureau onderzoekt meldingen

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijsen

Dat heeft de huidige voorzitter, Vera Bergkamp, donderdag laten weten aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het presidium, de dagelijkse leiding van de Kamer, en de griffier, de hoogste ambtenaar. In de opdrachtbevestiging vraagt Bergkamp het bureau te onderzoeken of wat in de twee brieven staat feitelijk klopt. Ook moet het onderzoek inzicht bieden in de omstandigheden waarbinnen verwijten zijn geuit en wat de rol is geweest ‘van de bij de signalen/verwijten betrokken personen’.

Het onderzoek is de uitkomst van een reeks vergaderingen die het presidium afgelopen zomer hield nadat er klachten zouden zijn binnengekomen over een sociaal onveilige werksituatie onder het voorzitterschap van Khadija Arib. Het zou gaan om twee anonieme brieven waarvan er een in februari via oud-partijleider Lilianne Ploumen bij de griffier en Bergkamp terecht zou zijn gekomen. Volgens Ploumen had deze klacht echter niet specifiek betrekking op Arib, maar op het algehele werkklimaat in de Kamer.

De tweede anonieme brief volgde in juli, nadat bekend was geworden dat Arib voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie corona zou worden. In de brief zouden zorgen zijn geuit over het welzijn van het personeel, nu Arib weer te maken zou krijgen met ondersteuning van de Kamer. De ambtelijke top zei de klachten te herkennen. Via NRC lekte eind september uit dat er vervolgens op advies van landsadvocaat Pels Rijcken een onderzoek naar Arib zou worden ingesteld.

Arib is daar woedend over en heeft haar vertrek uit de Kamer aangekondigd. Het onderzoek gaat echter door. Het bureau Hoffmann, dat zal worden bijgestaan door een ‘extern juridisch adviseur’, begint binnen twee weken. Opvallend is dat het bureau niet is gevraagd onderzoek te doen naar 23 klachten die in juni 2021 zouden zijn binnengekomen. Onduidelijk blijft daardoor of deze 23 klachten betrekking hebben op Arib. Ook valt op dat de onderzoeksopdracht breed is geformuleerd: nergens in de brief aan de Kamer wordt expliciet verwezen naar grensoverschrijdend gedrag door Arib.

De onderzoekers zullen het in hun zoektocht naar feiten moeten stellen zonder de medewerking van Arib zelf. De PvdA’er maakte bekend op geen enkele wijze mee te werken aan het onderzoek. In de Volkskrant sprak zij haar vermoeden uit dat de ambtelijke top achter de klachten zit. Uit onvrede over de samenwerking met Arib in haar tijd als Kamervoorzitter zou de ambtelijke top klachten tegen haar hebben verzameld.

Arib neemt 1 november definitief afscheid. Haar zetel zou zomaar eens kunnen gaan naar Gijs van Dijk. Ook naar hem is een onderzoek ingesteld wegens grensoverschrijdend gedrag. Op grond daarvan werd Van Dijk in juni door de partij berispt en mag hij vier jaar geen rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA vertolken.

Van Dijk maakte daartegen bezwaar en een interne beroepscommissie van de PvdA stelde hem deze week in het gelijk. Omdat de inhoud van het onderzoeksrapport vertrouwelijk is, kan niet worden gecontroleerd wat van de aantijgingen klopt. Het partijbestuur heeft volgens de commissie ‘onzorgvuldig’ gehandeld. Alle sancties tegen Van Dijk zijn daarom vernietigd en hem staat niets in de weg om terug te keren als Kamerlid. Van Dijk maakte donderdag bij EenVandaag bekend de vrijgekomen zetel in te nemen. Het liefst als PvdA’er, desnoods als 21ste fractie.