Berghuis doet aangifte van bedreiging. Hoe gaat de politie te werk en wat zijn daarbij de richtlijnen?

De bedreigingen van Rotterdamse fans waren niet alleen gericht tegen de 29-jarige voetballer zelf, maar ook tegen zijn gezin. Ze passen in een patroon van steeds heftiger reacties, vooral op sociale media, tegenover politici maar ook mensen als bijvoorbeeld RIVM-baas Jaap van Dissel. Dat aangifte geen gevecht voor de bühne is maar daadwerkelijk tot een veroordeling kan leiden, bewijst een reeks recente zaken.



Vorige maand legde de politierechter in Alkmaar een 39-jarige man uit die stad een taakstraf van 40 uur op, nadat hij PVV-politicus Geert Wilders via Twitter met de hashtags #DoodvoorWilders, #KillWilders en #ShootWilders had bestookt. In mei kreeg een 61-jarige man uit Ede een gevangenisstraf van acht weken, waarvan vier voorwaardelijk, voor het bedreigen van premier Mark Rutte, RIVM-directeur Jaap van Dissel en enkele andere ministers. Op Twitter schreef hij onder meer: ‘Er is maar één echt werkende maatregel: Jou, Hugo, Ferd en Tamara de strot doorsnijden!’

Uit de voetbalwereld komt het voorbeeld van doelman Kenneth Vermeer, die in 2016 van Ajax naar Feyenoord ging. In de Arena knoopte een 26-jarige man op de tribunes een pop op met de naam ‘Vermeer’ en rugnummer 1. Voor die actie kreeg hij een taakstraf van 60 uur opgelegd.

Lange weg

Voor strafzaken waarin bedreiging een rol speelt, heeft het Openbaar Ministerie een ‘richtlijn voor strafvordering’ opgesteld. Wie voor het eerst een schriftelijke bedreiging uit via bijvoorbeeld Twitter, kan rekenen op een geldboete van 400 euro als strafeis. Bij recidive loopt het bedrag op, volgt een taakstraf van maximaal 48 uur of zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Wanneer een bedreiging ‘voetbalgerelateerd’ is, zoals in het geval van Berghuis, ziet het OM dat als strafverzwarende omstandigheid. De hoogte van een boete of de duur van een taak- of celstraf kunnen dan met 50 procent worden verhoogd.

Voor minderjarigen liggen de straffen wat lager. Bij een bedreiging via internet eist het OM in de regel een geldboete van 100 euro of een taakstraf van 20 uur.

Veroordeling

Hoe de politie bedreigingen kan bewijzen, wil een woordvoerder van de Amsterdamse politie niet zeggen. ‘Dan zou ik indirect meer over de zaak van Berghuis zeggen dan ik nu wil doen’, zegt hij.

Een woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam doet iets meer uit de doeken. Als er aangifte wegens bedreiging wordt gedaan, legt ze uit, gaat de politie eerst na of er voldoende ‘opsporingsaanknopingspunten’ zijn. ‘Of de verdachte in beeld gebracht kan worden, is bijvoorbeeld erg belangrijk. Je moet wel iemand hebben tegen wie je onderzoek kunt doen.’

Overigens is niet elke vorm van bedreiging strafbaar. Alleen als iemand dreigt een ander dood te maken, een ernstig letsel toe te brengen, te verkrachten of aan te randen, kan hij of zij worden vervolgd.

In het onderzoek heeft Berghuis de politie in ieder geval flink op weg geholpen. Volgens De Telegraaf, die de aangiftebrief heeft ingezien, heeft de voetballer de tientallen bedreigingen samengevat in een negentien A4’tjes tellend document, dat bij de aangifte werd ingediend.