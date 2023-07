Bergers brengen sleepverbinding tot stand met brandend vrachtschip

De grote hoeveelheid elektrische auto’s op vrachtschip Fremantle Highway kan verklaren dat het zoveel moeite kost om het vuur onder controle te krijgen. Beeld AFP

De nieuwe informatie over de lading is afkomstig van K Line, de Japanse reder die het vaartuig had gecharterd. Gisteren liet K Line in een gesprek met het Duitse persbureau DPA al weten dat er ook veel meer voertuigen in het ruim zitten dan eerder was gemeld: 3.783 in plaats van 2.857.

K Line zegt dat het nu pas met exactere gegevens in de openbaarheid treedt omdat het eerst met zijn klanten moest overleggen. Dat zijn autofabrikanten die de reder hadden ingeschakeld om voertuigen van Bremerhaven in Duitsland naar Singapore, Taiwan en Japan te brengen. Aantallen en type auto's zijn ‘bedrijfsgeheime’ informatie, aldus K Line. Vast staat voorlopig alleen dat Mercedes 300 auto’s aan boord had. Welk logo op de overige bijna 3.500 vehikels prijkt is niet bekend.

Laadpapieren van vrachtschepen zijn wel vaker met veel geheimzinnigheid omgeven onder het mom van ‘concurrentiegevoelig’. Toen in januari 2019 de MSC Zoe, destijds het grootste containerschip ter wereld, tijdens een zware storm 342 containers verloor ten noorden van Ameland was ook lange tijd onbekend wat er precies in de verloren lading had gezeten. Een grof idee hadden de bewoners van Schiermonnikoog wel: op hun stranden spoelde een baaierd aan producten aan.

De reder wilde geen bijzonderheden loslaten en ook Rijkswaterstaat hield de laadbrief onder de pet. Omrop Fryslân en RTV Noord deden enkele maanden later een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om die gegevens boven water te krijgen, maar kregen slechts een globaal overzicht in handen.

De Nederlandse kustwacht zei vrijdag de vrachtpapieren ‘in een vroeg stadium’ te hebben gekregen, maar een woordvoerder kon niet in detail treden. ‘Er zijn superveel auto’s aan boord, dat is sowieso een lastige situatie. We focussen ons nu op hoe de brand zich ontwikkelt, los van de aantallen.’

Auto in een bak water

De grotere hoeveelheid elektrische auto’s kan een verklaring zijn voor het feit dat het zoveel moeite kost om het vuur onder controle te krijgen. Batterijen in auto's zijn goed afgeschermd, tegen zowel botsingen als water. De brandspuit op een brandende auto zetten haalt niet zoveel uit: brandweerlieden proberen het vuur het liefst te smoren door de auto in een bak water onder te dompelen.

Een brand aan boord van een schip betekent nog voorzichtiger handelen: grote hoeveelheden bluswater die zich ophopen in het ruim kan een vaartuig uit balans brengen. Het schip wankelt al, omdat de lading in het ruim is gaan schuiven. Om het vaartuig niet verder te laten kantelen, meldde de kustwacht donderdag dat besloten is om de Fremantle Highway niet meer te koelen met bluswater. Het kan nog weken duren voordat het vuur is uitgewoed.

Nog steeds houdt de kustwacht rekening met alle mogelijke scenario's, inclusief het zinken van het vrachtschip. De samenwerkende bergingsbedrijven die rondom het schip liggen zijn vrijdag aan boord geweest om een sleepverbinding te maken. Tot dusver was er alleen een noodverbinding tussen sleepboten en het vrachtschip, die moest vooral voorkomen dat de stuurloze Fremantle Highway op de wind richting drukke vaarroutes in de Noordzee dobberde.