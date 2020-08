Bergen op Zoom opgelucht: coronapiek lijkt achter de rug

De grote toename van coronagevallen in Bergen op Zoom lijkt af te vlakken. Beeld ANP

Burgemeester Frank Petter is opgelucht, maar waarschuwt om waakzaam te blijven. Extra maatregelen, zoals een lokale mondkapjesplicht of horecasluiting, zijn vooralsnog niet nodig. Wel worden deze maand enkele kleine evenementen zoals buurtbarbecues voor de zekerheid verboden. ‘Het lijkt erop dat we deze brand aan het uittrappen zijn, maar we weten niet of het een veenbrand is die ergens anders weer oplaait’, aldus de CDA-bestuurder.

Afgelopen weekend besloot het crisisteam de coronateugels in de Markiezenstad aan te trekken na een golf van besmettingen. Supermarkten werd gevraagd het deurbeleid weer toe te passen. Ook werden extra controles in de horeca aangekondigd. De gemeente schroefde ook het aantal handhavers op, om meer controles te kunnen uitvoeren.

Bijna de helft van de besmette personen in Bergen op Zoom maak deel uit van de Marokkaanse gemeenschap. Dat heeft vrijwel zeker te maken met de viering van het offerfeest, eind juli en begin augustus. Op de vrijdag van het offerfeest (31 juli) bleken drie mensen uit de moskee besmet te zijn. Volgens Petter is de moskee vrijwel direct daarna gesloten. Maar in het eerste weekend van augustus hebben veel Marokkaanse families het offerfeest in de privésfeer gevierd, waarbij ook familieleden uit Antwerpen en Rotterdam zijn overgekomen.

Petter wil daarom niet de moskee als bron van de coronagolf bestempelen. ‘Naar aanleiding van het offerfeest zijn er veel ontmoetingen in de privésfeer geweest die het vuurtje hebben aangewakkerd’, aldus de burgemeester. ‘De meeste besmettingen in Bergen op Zoom zijn in de privésfeer opgelopen. Dat geldt zowel voor alle besmettingen als specifiek voor de besmettingen in de Marokkaanse gemeenschap.’