Beperkt houdbaar: taboes op het Binnenhof

Goedemiddag,

Terwijl het kabinet de portemonnee trekt in de hoop een pensioenakkoord te forceren, onderzoekt de Eerste Kamer alsnog de eigen integriteit. Intussen worstelt de coalitie met de scheefwoners.

Hier zijn uw Dagkoersen, die u voortaan ook per e-mail kunt ontvangen. Regel het hier heel eenvoudig.

DOORBRAAK VAN DE DAG I

Eerder met pensioen?

Zo ziet u maar. Eerst viel op het Binnenhof jarenlang niet te praten over verhoging van de AOW-leeftijd: geen kabinet wilde de toorn van de kiezers riskeren. En toen het taboe eenmaal doorbroken was, gingen opeenvolgende kabinetten zo enthousiast aan de slag dat een hele generatie 55-plussers inmiddels rekening moet houden met twee jaar langer werken dan ze zes jaar geleden nog dachten. En als iemand probeerde een beetje op de rem te staan, bleek dát opeens het taboe: nu niet aarzelen, doorpakken!

Zo bezien heeft werknemersvoorman Han Busker een overwinning van formaat geboekt nu hij het kabinet zo ver heeft weten te krijgen dat er toch over vertraagde verhoging te praten valt. De vraag is nu vooral of het genoeg is om ook dat compleet nieuwe pensioenstelsel uit de modder van de polder te trekken. Niet iedereen is al tevreden:

Dit is alleen terugdraaien van eerdere versnelling van verhoging van AOW leeftijd

Het is een fooi die er niet toe mag leiden dat het 2 e pijler pensioen aan @D66 @VVD wordt verkwanseld@50pluspartij blijft voor bevriezen op 66 jr en erna terug naar 65 jrhttps://t.co/UaDbTzku4F Martin van Rooijen

DOORBRAAK VAN DE DAG II

Eerste Kamer onderzoekt zichzelf

Voorzitter Ankie Broekers-Knol. Foto ANP - Martijn Beekman

Nog zo'n thema dat jarenlang slechts op onwil en politiek gesputter stuitte: enig zelfonderzoek door de Eerste Kamer naar de eigen integriteitsregels. Terwijl de buitenwereld met steeds meer verbazing toekeek, bleven Eerste Kamerleden stug volhouden dat zij heel goed in staat zijn om hun integriteit te bewaken.

Maar zowaar: de publiciteit rond de dubbele pet van VVD-senator Anne-Wil Duthler brengt dan toch beweging in de zaak: alle Eerste Kamerfracties hebben voorzitter Ankie Broekers Knol beloofd dat zij met een stofkam door de nevenfuncties van de leden zullen gaan, op zoek naar mogelijke dubbele belangen.

Hier is de dataset die @traumabeertje en ik aan hebben gelegd. Wellicht hebben de senatoren er wat aan. PS, aanvullingen zijn welkom.https://t.co/MQOtIyZvCx kim van keken

PROEFBALLON VAN DE DAG

'Coalitie pakt scheefwoners aan'

De dag begon nog zo mooi voor de regeringscoalitie. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie analyseerden in het AD dat de strijd van het vorige kabinet tegen het scheefwonen nog weinig vruchten afwerpt. En ze leken het roerend eens over de benodigde daadkracht: dan moeten scheefwoners vanaf nu te maken krijgen met forse huurverhogingen. Niet die stapjes van 5,4 procent per jaar dus, maar in één keer naar de maximale maandhuur die bij de woning past. Dat loopt voor veel mensen in de honderden euro's per maand.

We vragen de minister te onderzoeken hoe mensen die scheefwonen meer huur kunnen bijdragen, zodat de huren van anderen laag kunnen blijven. https://t.co/NuK5xSvjGu Jessica Van Eijs

Woedende reacties waren het gevolg. Bij de oppositie en in het land. Maar vervolgens bleek in de Kamer dat de soep niet zo heet gegeten wordt: Het plan bleek niet erg doordacht, nog helemaal niet uitgewerkt en werd door de coalitiepartijen bovendien verschillend uitgelegd. Niemand kon meer vertellen vanaf welke huurprijs die enorme verhoging in zal gaan en opeens was de coalitie in spoedoverleg bijeen.

Daadkracht ging over aarzeling. De woede in de oppositiebankjes ging over in hoon en we zullen moeten afwachten of we binnenkort nog iets van het plan horen.

De minister reageert. Het asociale coalitieplan om huurders met enorme huurverhogingen te confronteren is inmiddels verworden tot ‘Suggesties die gedaan zijn om huurprijzen te herijken met het inkomen.’ Nog eventjes en ook deze leeggelopen proefballon ligt gelukkig bij het vuil. https://t.co/tOeNg3d0Qi Henk Nijboer

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Geef u hier op als u deze brief elke werkdag per e-mail wenst te ontvangen.