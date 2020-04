Beperkingen verlengd: nog meer ‘chill- en knakmomentjes’ voor het gezin De Bree

Klagen doen ze niet, maar de afgelopen weken zijn de zeven leden van het gezin De Bree toch wel tegengevallen. En daar komen nu dus zeker vier weken bij. ‘We zijn een beetje overprikkeld. Je bent soms blij als je ’s avond naar bed mag.’

Nog drie weken langer met z’n allen thuis: bij de familie De Bree hadden ze de verlenging van de coronamaatregelen dinsdagavond zien aankomen. ‘Ik was even bang dat Rutte zou zeggen dat ook de scholen tot 1 juni dicht zouden blijven’, reageert vader Dirk (41). ‘Dan valt dit mee. Tot de vakantie moeten we het uitzingen met elkaar. Maar dan hoop ik toch echt dat de kinderen weer naar school kunnen.’

Tot en met de meivakantie, die op 3 mei afloopt, zitten ze dus zeker nog op elkaars lip. Moeder Willina (41) en de zes mannen van het gezin uit de omgeving van Utrecht. Vader Dirk, predikant en leraar op de Christelijke Hogeschool Ede. Rick (18), hbo-student sociale studies, Tijn (16), mbo-student onderwijsassistent, vwo-leerling Coen (13), de 10-jarige Tim uit groep 6 en pleegzoon Demy (4, niet zijn echte naam).

Het zullen weken worden van nog meer ‘chillmomentjes’, zoals de mountainbiketocht die Dirk zichzelf dinsdag permitteerde. En van nog meer ‘knakmomentjes’: gezinsjargon voor als iemand het even helemaal heeft gehad met die corona en de bijna-thuisquarantaine. Dirk: ‘Die momenten heb ik zelf ook gehad. De eerste week zat ik nog heel erg in de actiehouding, zo van: kom we gaan dit doen. Maar ik heb er ook wel doorheen gezeten.’

Trampoline

Sinds de familie twee weken geleden in de Volkskrant stond, is er weinig veranderd. Ja, Tim vierde zijn 10de verjaardag – vriendjes kwamen aan de deur zingen, een oudere vrouw die het artikel had gelezen stuurde na ruggespraak met vader Dirk een Donald Duck en een puzzelboek naar de jarige op. En er kwam een trampoline in de tuin. ‘Die hebben we snel nog even gekocht toen we dachten dat er een lockdown kwam. Die energie bij die jongens moet er toch op een bepaalde manier uit.’

Twee weken terug maakte het kabinet bekend dat de scholen en horeca tot en met 6 april hun deuren moesten sluiten. Hield toen alleen oudste zoon Rick zijn ouders gezelschap, deze dinsdag is er beduidend meer animo voor de live-uitzending. Dirk: ‘Iedereen zat heel stil te luisteren naar Rutte. Maar dat komt misschien ook doordat jullie fotograaf op dat moment een foto maakte.’

De kinderen reageerden lauw en weinig verrast op de nieuwe datum. ‘Maar we hadden ze dan ook een beetje voorbereid op wat er misschien komen ging.’ Tim van 10 vindt nog even weinig aan de maatregelen als de vorige keer. ‘Hij zei: nu zie ik mijn vriendjes nog langer niet.’

Onveranderd

Nog zeker vier weken zal het ritme in huis onveranderd zijn. Om 9 uur begint de schooldag (de oudste twee mogen langer slapen) en gaat iedereen naar zijn kamer, want aan school werken in de woonkamer mondde al snel uit in een grote chaos. Om tien uur wordt beneden met z’n allen wat gedronken. Het schoolschema van Tim – daarin ook opgenomen: af en toe even springen op de trampoline – biedt van alle kinderen de meeste regelmaat.

De oudste twee zijn zelf verantwoordelijk voor hun schoolwerk. Ook van vwo-leerling Coen houdt vader Dirk ‘niet zo’ bij hoe hij vordert. ‘Hij ging vanmiddag mee naar buiten toen we een spelletje gingen doen. Dan denk ik: hij zal wel klaar zijn met zijn huiswerk.’

Iedereen binnen het gezin heeft anders leren werken in het coronatijdperk. De kinderen, door het onderwijs op afstand. Ook Dirk en Willina moeten improviseren, vanwege hun werk op de hogeschool. Dirk: ‘De hoorcolleges die ik op afstand geef, spreek ik nu van tevoren in. De wifi trok het de eerste keer niet toen er bij de livestream vier mensen waren ingelogd.’ Ook zijn preken worden in de Utrechtse Nieuwe Kerk gefilmd en via internet uitgezonden.

Kortere lontjes

Het is ze toch wel tegengevallen, de afgelopen weken. ‘We klagen niet, ook omdat we verhalen kennen van mensen die het veel slechter hebben dan wij. Maar we zijn wel een beetje overloaded, een beetje overprikkeld. Je bent soms blij als je ’s avonds naar je bed mag.’

De lontjes in huis zijn wat korter geworden, merkt Dirk. ‘Er wordt snel gekibbeld als je zo vaak in elkaars buurt bent, maar het mooie is dat er ook weer sneller wordt vergeven. De kinderen snappen gelukkig dat het ook voor ons als ouders pittig is. En dat we dit samen moeten doen.’

Bij dat alles hebben de gezinsleden zich een aantal essentiële vaardigheden aangeleerd. Fortnite spelen bijvoorbeeld, in het geval van vader Dirk. ‘Een ingewikkeld spel, je moet veel dingen tegelijk doen. Maar ik ben bij de kinderen door de test gekomen, geloof ik. En als we nog langer thuisblijven, wie weet hoe ver ik dan kan komen.’