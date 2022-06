Beperkingen Schiphol rigoureus: in paar jaar tijd van 114 duizend naar 67,5 duizend passagiers per dag

Beeld REUTERS

Schiphol beperkt het aantal passagiers deze zomer: in juli kan de luchthaven maximaal 67.500 vertrekkende reizigers per dag aan, in augustus 72.500. In 2019 was het aantal maandelijkse passagiers ruim hoger dan dat in de zomermaanden, in juli vertrokken toen gemiddeld ruim 114 duizend passagiers per dag, bijna het dubbele van het maximum nu. Het is vooral het personeelstekort dat Schiphol noodzaakt tot de inkrimping.

Ondertussen wil het kabinet het aantal vluchten op Schiphol in de toekomst inperken, bevestigen Haagse ingewijden. Nu is het maximum 500 duizend vluchten per jaar. Die ruimte werd in 2018 en 2019 vrijwel volledig benut. Het vluchtplafond zou vermoedelijk terug moeten naar 450 duizend om de overlast voor omwonenden te verminderen. Bijkomend voordeel: de stikstofuitstoot daalt. Dit jaar zal de mogelijke nieuwe grens sowieso niet overschreden worden. In januari en februari werd nog een stuk minder gevlogen dan gebruikelijk. Zelfs als het tot en met december even druk wordt als in mei blijft het totaal aantal vluchten dit jaar onder de 425 duizend.

Infographic vluchten Schiphol Beeld VK infographics

Ook problemen in Duitsland en Engeland

Elders in Europa wreken de personeelstekorten zich ook. Lufthansa voert deze zomer zeker 900 geplande vluchten, voornamelijk vanuit Frankfurt en München niet uit. Vrijdag maakte het Londense Gatwick bekend deze zomer elke dag 50 tot 75 vluchten te schrappen. Brussels Airlines annuleert de komende maanden in totaal 148 vluchten. Volgens het personeel is dat niet genoeg om de werkdruk te verlichten, zij gaan komende week drie dagen staken.

Schiphol is in Nederland verreweg de grootste luchthaven, bijna negen op de tien vluchten vertrekt vanaf Amsterdam, daarom is de uitwijkmogelijkheid binnen Nederland ook beperkt. Bovendien is dit geen directe oplossing voor de personeelsproblemen.