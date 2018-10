NIeuws overheidscampagne

Beoogde overheidscampagne moet Nederlander helpen nepnieuws te herkennen in verkiezingstijd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of het mogelijk is om in 2019 een ‘informatiecampagne’ te organiseren over nepnieuws en desinformatie. Die zou burgers bewust moeten maken van hoe sociale media werken.