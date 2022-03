Benzineprijzen naar recordhoogten sinds inval in Oekraïne, Nederland koploper in accijnzen

In Poppel, net over de Belgische grens, is het druk met Nederlanders die hier komen tanken vanwege de hoge brandstofprijzen in eigen land. Deze automobilist heeft zijn tank volgegooid en neemt ook nog twee jerrycans mee. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nergens in Europa zijn de benzineprijzen zo hoog als in Nederland, en nergens wordt ook zoveel accijns op de brandstof gerekend als hier. Zaterdag was de landelijke adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor een liter Euro95 2,46 euro, volgens cijfers van UnitedConsumers. Twee dagen eerder, op donderdag 10 maart, piekte de benzineprijs voor het eerst zelfs op 2,50 euro per liter. De adviesprijs wordt vooral langs de snelweg gehanteerd, daarbuiten is een liter benzine zo’n 10 tot 20 cent goedkoper.

De bescheiden afname van de benzineprijs die vanaf vrijdag zichtbaar was valt samen met de aankondiging van het kabinet om de accijns op brandstoffen en de btw op energie te verlagen om de koopkrachtdaling tegen te gaan. De accijns voor benzine daalt per 1 april met 17 cent per liter, voor diesel met 11 cent per liter. De btw op gas, elektriciteit en stadsverwarming gaat daarnaast tijdelijk van 21 naar 9 procent.

De prijs van een liter benzine bestaat momenteel voor eenderde uit accijns. Op een adviesprijs van 2,46 euro verdient de overheid ongeveer 82 cent aan elke getankte liter benzine. Dat is ruim het dubbele van het gemiddelde in de Europese Unie, dat op 36 cent per liter staat. Over zowel de kale benzineprijs als de accijns wordt ook nog 21 procent btw geheven, wat eigenlijk belasting op belasting betekent. En doordat de benzineprijzen stijgen, stijgen ook de inkomsten van de overheid. Met de accijnsverlaging zou de nieuwe adviesprijs voor benzine langs de snelweg uitkomen op 2,26 euro, de dieselprijs op 2,21 euro.