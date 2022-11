Benzineprijs op laagste niveau van 2022, maar dat is waarschijnlijk van korte duur

Tankstation bij Heerewaarden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De oorlog in Oekraïne stuwde de Nederlandse brandstofprijzen afgelopen jaar naar recordhoogten. Zo kostte benzine afgelopen juni ondanks de accijnsverlaging nog 2,50 euro per liter. Maar sindsdien zijn de prijzen gestaag weer aan het dalen. Donderdag bereikte de benzineprijs het laagste niveau van het jaar, blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. Een liter Euro95 kost nu gemiddeld 2,02 euro. Ook diesel is sinds het uitbreken van de oorlog nog niet eerder zo goedkoop geweest, je betaalt nu 2,04 euro per liter.

Dat is volgens Hans van Cleef, econoom bij ABN Amro, vooral te danken aan de verslechterde staat van de wereldeconomie. Zowel in Amerika als Europa wordt gevreesd voor een recessie. Ook in China verslechtert de situatie, mede door het zerocovidbeleid. Van Cleef: ‘Die economische neergang heeft zichtbaar effect op de prijzen. Een vat olie, waar benzine en diesel van worden gemaakt, kostte in juni zo’n 110 dollar. Sindsdien kruipen de prijzen langzaam maar zeker naar beneden. Zo’n vat kost nu nog maar 95 dollar.’

Ook de aanvankelijke paniek rondom de oorlog in Oekraïne is inmiddels weggebt, ziet Van Cleef: ‘In februari hield iedereen rekening met een behoorlijke schaarste aan olie. Dat bleek in de praktijk wel mee te vallen, vooral in west-Europa.’

Maar die lage brandstofprijzen zijn mogelijk van korte duur. Vanaf 5 december mag door nieuwe sancties geen ruwe aardolie vanuit Rusland meer worden aangekocht en per schip in de EU worden ingevoerd. Die aardolie wordt in raffinaderijen verwerkt tot diesel en benzine. Het is een flinke aderlating voor de Nederlandse markt: vorig jaar kwam zo’n 33 procent van onze olie uit Rusland.

Het kabinet houdt daarom rekening met mogelijke olietekorten, maakte het donderdag bekend. Het houdt uit voorzorg een noodvoorraad aan, zodat er voldoende olie achter de hand is om ‘vitale processen 90 dagen te laten doorgaan’. Ook ABN Amro-econoom Van Cleef vindt het ‘spannend’ wat er na 5 december gaat gebeuren. ‘De markt wordt zonder twijfel krapper. Zeker wat betreft diesel, daarvoor zijn we veel afhankelijker van Rusland dan voor benzine. En dat zal je gaan terugzien aan de pomp. Ik zou nu nog even snel tanken.’