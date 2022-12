Bente Marijn Fokkens hangt liever niet de artiest uit op het podium: een spijkerbroek met hemd volstaat

Bente Marijn Fokkens in Loods 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam. Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je voor Loods 6 gekozen?

‘Mijn vader werkt hier en ik ben in de buurt opgegroeid, op KNSM-eiland in Amsterdam. In dit gebouw vinden veel exposities en evenementen plaats, en kunstenaars kunnen er een studio huren. Mijn vader zorgt ervoor dat alles goed loopt. Als mijn vader aan het werk was, ging ik na school altijd langs. Je kon hier goed spelen. Ik skate­board­de vroeger en de gladde betonnen vloer leent zich daar goed voor. Er liggen hier mooie herinneringen en ik vind het nog steeds een fijne plek. Er valt veel licht naar binnen en je kijkt uit over ’t IJ. De bootjes die voorbij varen zijn een lief gezicht. En ik vind het mooi dat het gebouw iets industrieels heeft en tegelijkertijd modern en strak is.’

Wie? Bente Marijn Fokkens (22).

Waar zijn we? Loods 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam.

Wat doet ze? Zangeres en actrice.

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

‘Ik zou graag tot mijn 35ste in Amsterdam willen wonen. Dat huis zie ik voor me als een combinatie van modern design en Franse brocante. Ik ben van Franse spulletjes gaan houden door mijn opa en oma, die een huis in Frankrijk hebben. Als ik ouder ben, wil ik graag een huis in het bos. Dat zou ik dan landelijk en romantisch inrichten. In onze familie is het traditie dat iedereen die in hun eerste, eigen huis intrekt een zelfgemaakte eikenhouten tafel van mijn vader krijgt. Ik kijk uit naar dat moment.’

Hoe omschrijf je jouw kledingstijl?

‘Ik heb fases in mijn kledingstijl. Als ik het in een paar woorden moet vangen zou ik zeggen: een mix van stoer en lieflijk. Soms kleed ik me echt als een jochie, op andere momenten loop ik het liefst de hele dag in bloemenjurkjes. Het belangrijkst is dat het lekker zit en dat ik me er goed in voel. Ik wil altijd iets aan hebben dat ik echt vet vind, anders kan ik me de hele dag slecht voelen.’

Verschilt jouw stijl op het podium met jouw dagelijkse stijl?

‘Mijn stijl op het podium komt grotendeels overeen met wat ik in het dagelijks leven draag. Toen ik met zingen begon, vond ik dat ik echt zo’n artiest moest zijn, maar daarvoor heb ik inmiddels een allergie ontwikkeld. Nu sta ik vaak gewoon in een spijkerbroek en wit hemdje op het podium. Het is wel afhankelijk van het soort optreden. Als ik op een festival sta, is dat vaak in de zomer en is het warm. Dan moet ik lekker kunnen knallen en trek ik iets makkelijks aan. De shows van mijn komende tour zijn intiemer en ik ben van plan meer uit te gaan pakken. Ik werk al lang samen met stylist Ricardo van Lachterop. Samen hebben we een duidelijke stijl ontwikkeld.

Tattoo

‘Ik houd van numerologie en 11 is mijn lievelingsgetal. Ik heb op nummer 11 gewoond en het is mijn moeders geboortedatum. Daarbij was 11/11/22 de releasedatum van mijn debuutalbum. Het komt overal terug.’

Bente Marijn Fokkens: '11 is mijn lievelingsgetal.' Beeld Jordi Huisman

Gebitsversiering

‘Dit was een impulsieve beslissing. Ik had de shoot voor mijn albumcover en wilde iets cools. Ik vond één diamantje net een beetje suffig, dus toen heb ik mijn bovenste voortanden helemaal vol laten zetten.’

Fokkens: 'Ik vond één diamantje net een beetje suffig.' Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Deze loafers zijn van Ganni. Ik houd van loafers, maar ik vind ronde neuzen niet zo mooi. Toen vond ik bij Ganni deze loafers met een vierkante neus. Ze lopen lekker en passen overal bij. Ik draag ze bijna elke dag.’

Jasje

‘Dit jasje is van KTZ. Er zijn maar een paar exemplaren van gemaakt en die zijn erg duur. Ik heb het voor een vriendenprijsje over kunnen kopen van een vriendin. Zij voelt een beetje als mijn tweede moeder, het jasje is me daardoor extra dierbaar.’

Blouse

‘Deze blouse is van Jacquemus, die heb ik gekocht bij Concrete in Amsterdam. Ik was al lang op zoek naar een mooie witte blouse, maar wilde niet zo’n basic model. Deze heeft een bijzondere kraag die de blouse sprekender en unieker maakt.’

Telefoon

‘Het hoesje met de parelketting is van Ateljé, het merk van Yara Michels. Achter mijn hoesje zit een polaroid met mijn vriend, zo draag ik hem altijd bij me.’

Het telefoonhoesje van Bente Marijn Fokkens. Beeld Jordi Huisman

