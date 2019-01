Benoordenhout wil zijn ‘koninklijke’ ziekenhuis niet kwijt

Het Bronovo-ziekenhuis in de Haagse wijk Benoordenhout. Het ziekenhuis sluit waarschijnlijk in 2021. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wie Bronovo zegt, zegt Benoordenhout – en omgekeerd. De sjieke Haagse wijk en het sjieke ziekenhuis horen bij elkaar als oesters en witte wijn. Het koninklijk huis komt er sinds jaar en dag voor bevallingen en genezing van kwalen. Het nieuws dat het Bronovo hoogstwaarschijnlijk in 2021 gaat sluiten, houdt de gemoederen in de wijk dan ook danig bezig.

‘Ik krijg al de hele dag appjes uit mijn vriendengroep over de sluiting’, zegt Leila Arghirudis, verkoper bij boulangerie en patisserie Michel. ‘Bronovo is toch een instituut, iedereen heeft er een band mee. Mijn moeder is er geboren, mijn broer heeft astma en zweert bij het Bronovo. Als kind lag mijn oom er een tijdje in coma na een ongeluk.’

‘Haagse kakkersenclave’

Benoordenhout – onlangs nog door maandblad Quote getypeerd als ‘Haagse kakkersenclave met goed getrainde nimby-veteranen’, elders in Den Haag pesterig weggezet als ‘de plek waar mensen wonen die te arm zijn voor een villa in Wassenaar’ – wil zijn geliefde ziekenhuis dan ook niet verliezen. ‘Even naar het Bronovo’, klinkt het bij een blessure op de velden van hockeyclub HDM en bij HVV, de Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging. Naast de spoedafdeling biedt het Bronovo een breed scala aan specialismen – van verloskunde tot reumatologie en van traumachirurgie tot cardiologie.

De wijk met 13.400 inwoners, onder wie premier Mark Rutte en 30 procent expats, koestert bovendien de koninklijke franje die het ziekenhuis aan het Benoordenhout verleent. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn er geboren, net als de kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien. Beatrix, Juliana, Claus, Willem-Alexander en Máxima kwamen er allemaal weleens voor een consult of operatie; Máxima nog in 2015 vanwege een nierbekkenontsteking. De verpleegafdelingen zijn vernoemd naar onder anderen Amalia, Emma, Wilhelmina en Margriet.

In 2015 fuseerde het Bronovo met het Westeinde-ziekenhuis (hartje Den Haag) en Antoniushove (Leidschendam) tot Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De geruchten over de sluiting van een of twee locaties – lees: Bronovo en/of Antoniushove – leidden de afgelopen weken al tot onrust in de regio. Een petitie voor behoud van de bedreigde locaties leverde al meer dan 23 duizend handtekeningen op.

Willem-Alexander verlaat in december 2003 het Bronovo-ziekenhuis nadat zijn dochter Amalia is geboren. Máxima en de pasgeboren prinses verlieten via een zij-ingang het ziekenhuis, terwijl Willem-Alexander de pers afleidde. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Donderdag bleek uit interne stukken van het HMC dat Antoniushove en Westeinde wel openblijven, maar dat de sluiting van Bronovo zo goed als onvermijdelijk is. De grond is bovendien geld waard, want een geschikte locatie voor woningbouw. Toch overvalt de sluiting de inwoners van Benoordenhout. Zo opende koningin Máxima nog geen jaar geleden een nieuw expertisecentrum voor endometriose, een pijnlijke aandoening van het baarmoederslijmvlies.

‘En in 2017 hebben ze de spoedeisende hulp nog helemaal vernieuwd. Wat moet dat niet hebben gekost?’, zegt een gepensioneerde man bij de Orangerie, het restaurant in de ontvangstruimte van het Bronovo. ‘Willen ze dat nu al afschrijven dan? Dat lijkt me kapitaalvernietiging.’ Zijn vrouw: ‘Dit is een gastvrij ziekenhuis, dicht bij huis. Ik wil niet met de bus de stad in voor een controle.’

Ander ‘akkefietje’

Het openbaar vervoer is nog een ander ‘akkefietje’, zegt Chance Pennington de Jongh, voorzitter van de Wijkvereniging Benoordenhout. Door het opheffen van buslijn 18 en het opheffen van haltes van lijn 22 is het centrum van Den Haag een stuk moeilijker bereikbaar geworden. ‘Oudere mensen moeten soms wel een kwartier lopen naar de bushalte en je moet altijd overstappen op Centraal Station. We hebben dus geen direct openbaar vervoer meer naar theaters of andere ziekenhuizen in de stad.’

En dat wringt. Pennington wil het kakkineuze imago van zijn wijk graag bijstellen – ‘fietst u eens door Uilennest, daar ziet u normale huizen en normale auto’s’ – maar hij beaamt dat Benoordenhout een ‘mooie wijk’ is met mensen ‘die keurig hun belasting betalen’. ‘We zijn nettobetalers, maar wat krijgen we ervoor terug? De bibliotheek is ook al gesloten.’

Straatbeeld in Benoordenhout. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Toch wil hij niet vooruitlopen op sluiting van het Bronovo. En hij wil het ook niet groter maken dan het is. ‘Het is natuurlijk emotioneel als je kinderen daar zijn geboren, of als je gewend bent snel op de fiets naar een controle te gaan. Maar een ziekenhuis is geen doel op zich, maar een middel.’ Pennington maakt zich vooral zorgen over de toegang tot zorg voor de wijkbewoners. ‘Dáár moeten garanties voor komen. Dan helpt het niet als er buslijnen of haltes worden wegbezuinigd.’

Verkoper Leila Arghirudis van boulangerie Michel gaat over een paar maanden bevallen. Niet in het Bronovo, maar in het Westeinde. Ze ligt zelf niet zo wakker van de dreigende sluiting van het Bronovo, maar ze begrijpt de emoties heel goed: ‘Den Haag is toch een beetje een dorp.’