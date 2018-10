Benoeming Kavanaugh komt dichterbij, twee senatoren die eerder zwegen zeggen hem te zullen steunen

De benoeming van Brett Kavanaugh als lid van het Hooggerechtshof is een stap dichterbij gekomen met de stemming vrijdag in de Amerikaanse Senaat. Met een minieme meerderheid van 51 tegen 49 besloten de senatoren het debat over de benoeming te beëindigen en binnen een of twee dagen over te gaan tot de finale stemming.

Kavanaugh getuigt voor de senaat. Foto AP

De stemverhouding lijkt voordelig te zijn voor de conservatieve kandidaat, maar een gelopen race is het niet. De meerderheid is flinterdun en de beslissing vrijdag was op zich slechts procedureel. Een stem vóór betekende niet per se een steunverklaring voor Kavanaughs kandidatuur. Zijn lot ligt in handen van enkele afgevaardigden die hun positie nog niet hebben bekendgemaakt.

De senatoren Jeff Flake (Republikein) en Joe Manchin (Democraat) stemden voor de versnelde procedure, maar hadden tot nu toe in het midden gelaten of ze Kavanaugh tot opperrechter willen benoemen. Ook van senator Susan Collins (Republikein) was dat onbekend, maar zij zei vrijdagavond alsnog Kavanaugh te zullen steunen. Even later volgde ook Manchin.

Als slechts een van de drie zich alsnog tegen de kandidaat van president Donald Trump keert, lijkt dat onvoldoende te zijn om hem tegen te houden. Met een stemverhouding van 50-50 wordt de knoop volgens de grondwet doorgehakt door de vicepresident, Mike Pence.

Pence verblijft in New York, maar heeft al medegedeeld tijdig naar Washington te zullen terugkeren voor de finale stemming. Die vindt waarschijnlijk zaterdag plaats, maar kan zo nodig ook naar zondag worden verschoven.

Huwelijk kan tot uitstel leiden

Een andere complicerende factor is de stem van de Republikeinse senator Steve Daines, op zich een voorstander van Kavanaugh. Zijn dochter gaat zaterdag trouwen en hij heeft gezegd absoluut bij het huwelijk aanwezig te willen zijn. Zijn afwezigheid zou tot uitstel kunnen leiden.

Met de kandidatuur van Kavanaugh wil president Trump het Hooggerechtshof verder naar rechts manoeuvreren en dat waarschijnlijk voor vele jaren. Opperrechters worden voor hun hele leven benoemd. Kavanaugh is een geheide conservatief. Met hem zouden de conservatieven een meerderheid van 5 tegen 4 krijgen in het hoogste rechterlijk college.

Tegen de 53-jarige rechter rezen bezwaren toen enkele vrouwen naar voren kwamen met getuigenissen over seksueel misbruik in de jaren tachtig, toen Kavanaugh student was. Een van hen, hoogleraar psychologie Christine Blasey Ford, legde vorige week een emotionele verklaring af tijdens een hoorzitting in de Senaat. Kavanaugh ontkende op heftige wijze tijdens dezelfde zitting.

Volgens een rapport van de FBI, dat donderdag naar het Witte Huis werd gestuurd, zijn er geen redenen om Kavanaugh strafrechtelijk te vervolgen. Daarmee lijken de belangrijkste bezwaren van een deel van de Senaat tegen hem weggenomen. De senatoren hadden donderdag de beschikking over één exemplaar van het vertrouwelijke rapport, dat ze een voor een mochten inkijken.

Grootste politieke twistpunt

De kandidatuur van Kavanaugh is op het ogenblik, in de aanloop naar de Congresverkiezingen van 6 november, het grootste politieke twistpunt in het scherp gepolariseerde land. Duizenden tegenstanders van Trump en Kavanaugh hebben het Capitool, zetel van beide kamers van het parlement, al dagen omsingeld. Senatoren kunnen een confrontatie met de kritische menigte nauwelijks ontlopen.

In de Senaat werd donderdag en vrijdag op het scherpst van de snede gedebatteerd over de kwestie. Democraten deden het FBI-onderzoek af als een waardeloze ‘witwasoperatie’. De voorzitter van de justitiecommissie, de Republikein Chuck Grassley, zei: ‘Wat linkse groepen en hun Democratische bondgenoten rechter Kavanaugh hebben aangedaan, is monsterlijk.’