Benedictus krabbelt terug als co-auteur van celibaatboek

Omdat een precieze interpretatie van de Schrift nu eenmaal belangrijk is in Vaticaanstad, wil de in 2013 afgetreden paus niet langer als medeauteur worden genoemd van het boek Vanuit de diepte van onze harten (Priesterschap, Celibaat en de Crisis van de Katholieke Kerk), dat woensdag in Frankrijk verschijnt en volgens de drukproef groot twee auteursnamen op haar omslag vermeldt: Benedictus XVI en Robert Sarah. De naam van de ex-paus mag slechts prijken boven het bescheiden hoofdstuk dat hij daadwerkelijk schreef, zo liet zijn privésecretaris dinsdagmiddag weten. Er zou sprake zijn van een ‘misverstand’.

In het boek, zo bleek maandag uit een voorpublicatie in de Franse krant Le Figaro, wordt de huidige paus Franciscus opgeroepen de regels rond het celibaat alsjeblieft niet te versoepelen, omdat dit een ondergang van de kerk zou inluiden.

Dat Benedictus XVI die oproep deed, zorgde maandag meteen voor veel vraagtekens, want had de Duitser bij zijn abdicatie niet beloofd voortaan ‘verborgen te blijven voor de wereld’ en zich dus niet langer te bemoeien met de politiek van de kerk?

En hoe was het überhaupt mogelijk dat Benedictus XVI een boek had geschreven, nadat begin dit jaar uit een televisiedocumentaire bleek hoe broos de ex-paus geworden was? Hij kon nauwelijks meer iets zien, nauwelijks meer praten, nauwelijks meer lopen en had moeite langer dan een half uur achter elkaar wakker te blijven. Hoe kon zo’n man, die nauwelijks meer een pen kan vasthouden, co-auteur zijn van een 175 pagina’s tellend boek?

Het antwoord, zo bleek een dag later: dat kan niet. Benedictus XVI schreef, aldus zijn privésecretaris, slechts een klein hoofdstuk en was er nooit van op de hoogte dat hij als medeauteur op de cover zou verschijnen. Vrijwel alle inhoudelijke kritiek was dus afkomstig van die andere auteur, de Guineese kardinaal Robert Sarah.

Sarah, die door sommige conservatieven wordt getipt als volgende paus, staat bekend als fervent tegenstander van de in zijn ogen veel te progressieve Franciscus. Door zijn kritiek te laten witwassen door de emeritus paus, hoopte hij nog effectiever aan de stoelpoten van Franciscus te kunnen zagen, zo speculeren Vaticaan-kenners.

In een reactie ontkent Sarah dinsdag de 92-jarige halfblinde en kreupele Duitser te hebben misleid voor eigen gewin. ‘Benedictus XVI wist heel goed dat het om een boek ging en heeft daar volledig vrijwillig aan meegeschreven. (...) Dat hij daarvan niet op de hoogte was, is een abjecte leugen.’

Overigens staat ook de privésecretaris en woordvoerder van de emeritus paus, de Duitse Georg Gänswein, bekend als een zeer conservatief bisschop. Volgens sommige Vaticaan-kenners zou ook hij wel eens debet kunnen zijn aan het, in zijn eigen woorden, ‘misverstand’ van deze week.