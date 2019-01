Bendes overvallen Oegandese dorpen om meisjes te besnijden; VN sturen onderzoeksteam

Prisca Korein, een 62-jarige besnijdster, onderwerpt tienermeisjes aan genitale verminking tijdens een openbare ceremonie in het district Bukwa in het oosten van Oeganda, 15 december 2018. De meisjes zijn lid van de Sebei-stam. Beeld REUTERS

Minstens honderd en mogelijk meer dan vierhonderd meisjes en vrouwen zouden ten prooi zijn gevallen aan de bendes. Zestien mannen en drie vrouwen zijn gearresteerd tijdens operaties van politie en leger in het Kween-district nabij de grens met Kenia.

Het bericht heeft bestrijders van genitale verminking (FGM) in het Afrikaanse land gealarmeerd. De praktijk werd in 2010 verboden, met maximumstraffen van tien jaar cel. Sindsdien hebben de overheid, de VN en hulporganisaties hun inspanningen verhoogd om besnijdenis van meisjes tegen te gaan.

‘De recente incidenten zullen de effecten van onze campagne niet teniet doen’, aldus Alain Sibenaler, directeur van het VN-bevolkingsfonds (UNFPA) tegen persbureau Reuters. ‘De toename van FGM in het oosten van het land is onverwacht.’

Vergeleken met sommige andere Afrikaanse landen komt genitale verminking in Oeganda maar weinig voor. Schattingen van het aantal besneden volwassen vrouwen variëren van 0,3 tot 1,4 procent. In sommige gebieden in het oosten en noordoosten echter is de prevalentie veel hoger. In delen van de aangrenzende districten Kween, Bukwo en Kapchorwa (alle in de regio Sebei) kan het volgens UNFPA oplopen tot wel 90 procent.

‘Overheid doet te weinig’

Volgens hulpverleners doet de overheid in afgelegen gebieden te weinig om de praktijk te stoppen. ‘Het oosten van Oeganda heeft lange perioden van geweld en onveiligheid gekend’, aldus Jean-Paul Murunga van de organisatie Equality Now. ‘Dat maakt het moeilijk de wet toe te passen op de manier die nodig zou zijn.’

Desondanks is de praktijk de afgelopen jaren deels ondergronds gegaan en worden meisjes minder vaak besneden tijdens jaarlijkse, massale ceremonies.

Volgens een vorige week gepubliceerd onderzoek van de Oegandese gezondheidsorganisatie Reproductive, Educative and Community Health Programme (Reach) hebben traditionele besnijders in de oostelijke Sebei-regio hun aanpak veranderd. Tegenwoordig worden vaker volwassen, getrouwde vrouwen uitgekozen om te worden besneden. Dat gebeurt meestal met medewerking van hun (schoon)familie.

Schoonmoeder

Volgens de lokale gemeenschappen kunnen onbesneden vrouwen niet trouwen en moeten ze in het openbaar worden gemeden, zegt Reach-directeur Beatrice Chelangat in de krant Daily Monitor. Ook mogen ze geen voedsel uit het graanpakhuis halen en traditionele bijeenkomsten bijwonen. ‘Hun echtgenoten zijn volledig op de hoogte’, aldus Chelangat. ‘De vrouwen zijn overgeleverd aan hun schoonmoeder.’