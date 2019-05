Bendegeweld gevangenissen Brazilië: 56 gevangenen gewurgd en doodgestoken

De lokale autoriteiten krijgen hulp van een speciale eenheid van de regering om een einde te maken aan de gevechten in de gevangenissen. Buiten wachten familieleden op nieuws over de opstand. Beeld REUTERS

President Jair Bolsonaro heeft verklaard dat hij zo snel mogelijk een einde zal maken aan het geweld. De regering heeft een speciale eenheid naar Manaus gestuurd om de autoriteiten te helpen de gevangenissen volledig onder controle te krijgen.

Op maandag werden 42 gevangenen gedood in drie gevangenissen in de noordwestelijke stad in de deelstaat Amazonas. Dit geweld volgde op de dood van 15 gevangenen in een vierde gevangenis afgelopen zondag. Zij waren gewurgd of doodgestoken. Volgens de autoriteiten begonnen de gevangenen in deze laatste gevangenis in de ochtend onderling te vechten. De aanleiding is nog onduidelijk. Binnen een uur zouden de bewaarders weer een einde hebben gemaakt aan het geweld.

Gevangenen onthoofd

Diverse drugs-en criminele bendes geven vanuit de gevangenissen leiding aan hun organisaties omdat belangrijke kopstukken vastzitten. Zij kunnen redelijk vrij opereren. De gevangenissen worden door de bendes ook gebruikt om nieuwe leden te werven. Het geweld van twee jaar geleden was ook tussen bendes onderling. Lokale misdaadbendes, gesteund door de twee grootste drugsorganisaties van het land, slachtten elkaar toen af in drie weken tijd.

Familieleden huilen als bekend wordt dat gevangenen gewurgd zijn gevonden in de vier gevangenissen. Beeld REUTERS

De meeste gevangenen werden toen onthoofd of hun hart en ingewanden werden uit hun lichaam gerukt. De gevangenisautoriteiten proberen sindsdien de bendes uit elkaar te houden in de gevangenissen. Ook worden gevangenen regelmatig overgeplaatst.

‘Dit is een moment van crisis en een landelijk probleem’, aldus gouverneur Wilson Lima van Amazonas maandag nadat hij had overlegd met minister van Justitie Sérgio Moro in Brasilia. ‘Het probleem is de gevangenissen.’ De regering moest in januari ook een federale eenheid naar de staat Ceará sturen om geweld te helpen bedwingen. Volgens de lokale autoriteiten hadden bendeleiders opdracht gegeven voor de gevechten omdat ze woedend waren over strengere regels in de gevangenissen.

In 2017 vond een ware slachtpartij plaats in een Braziliaanse gevangenis, als gevolg van een oplaaide machtsstrijd tussen de twee belangrijkste criminele organisaties van Brazilië: PCC en CV. Lees hier hoe de verhoudingen liggen tussen de twee drugskartels en welke gevolgen dat heeft achter de gevangenismuren.

De rechtse Bolsonaro heeft beloofd de komende jaren de orde te herstellen in de gevangenissen. Ook wil hij meer gevangenissen bouwen in de strijd tegen de misdaad. De meeste gevangenissen worden beheerd door de deelstaten. Al decennialang wordt geklaagd dat ze overvol zijn en dat de leefomstandigheden slecht zijn.