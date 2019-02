Bende rond Ridouan T. verdacht van steeds meer liquidaties: ‘Heb bloed, bloed nodig. Niks anders’

‘Door kroongetuige zijn nieuwe verdachten in beeld gekomen’

Het bewijs tegen in de zaak-Marengo dankt het OM voor een belangrijk deel aan kroongetuige Nabil B. (31). Zijn verklaringen worden ondersteund door ontsleutelde PGP-gesprekken. In maart 2018, tijdens de eerste voorbereidende zitting, maakte het OM bekend dat Nabil B. kroongetuige was geworden. Nog geen week later, op 29 maart 2018, werd de broer van Nabil B. uit wraak doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam. Reduan B. had niets van doen met het criminele leven van zijn broer.

Later bleek dat het OM tegen de wil van de kroongetuige het nieuws over de deal in maart bekend had gemaakt. Volgens een direct betrokkene was de beveiliging van de familie van B. op dat moment nog niet op orde. ‘Het was niet onze keuze om het nieuws van de kroongetuigendeal naar buiten te brengen voordat kopstuk Ridouan T. was opgepakt’, zei Bart Stapert, de toenmalig advocaat van B., in december in de Volkskrant. Stapert gaf toe dat hij én het OM – ondanks waarschuwingen vanuit de familie – onvoldoende rekening hielden met de mogelijkheid dat er daadwerkelijk wraak zou worden genomen op de familie van B..

Woensdag zeiden de aanklagers dat ze het nieuws over de kroongetuige in maart 2018 wel bekend moesten maken. Het OM vreesde dat de rechters anders medeverdachte Mohammed R. – in afwachting van de inhoudelijke behandeling – vrijuit zouden laten gaan.

Mohammed R. is de broer van Saïd R. en was voor zijn arrestatie in december 2017 beschoten in een auto. Hij raakte zwaargewond. Bij die schietpartij werd ook een bejaarde vrouw geraakt in haar been. Door het nieuws over de kroongetuige bekend te maken hoopte het OM ‘dit criminele samenwerkingsverband te ontmantelen’, in de hoop dat nieuwe liquidaties voorkomen konden worden. Volgens de aanklagers zijn door de verklaringen van B. ‘verdachten van liquidaties in beeld gekomen, waar we tot dat moment geen zicht op hadden. Het belang deze verdachten aan te houden was groot’. Daarnaast stelden de aanklagers woensdag dat de groep rondom Ridouan T. al langer wist dat Nabil B. belastende verklaringen had afgelegd. De advocaat van Nabil B. liet weten dat deze uitlatingen van het OM ‘een bijzonder gevoelig onderwerp’ raken. Hij wilde niet reageren.