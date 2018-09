Benalla was ‘nooit de lijfwacht van Macron’: ‘Ik had een administratieve functie’

De oud-veiligheidsadviseur van president Macron, Alexandre Benalla was ‘nooit de lijfwacht van de president’. Dat zei hij woensdagochtend tijdens een verhoor door een parlementaire onderzoekscommissie, die wil achterhalen wat precies de functie van de 26-jarige Benalla in het Élysée van Macron was.

In juli publiceerde de Franse krant Le Monde beelden van hoe Benalla op 1 mei tijdens een demonstratie aan de zijde van agenten van de oproerpolitie twee demonstranten hardhandig tegen de grond werkte. De affaire leidde tot een storm van kritiek op de president, vooral nadat was gebleken dat het Élysée Benalla aanvankelijk slechts twee weken disciplinair had geschorst voor zijn misdragingen. Pas na de publicatie in Le Monde werd de ‘veiligheidsadviseur’ ontslagen.

De exacte functie van Benalla is onderwerp van discussie. Hij was officieel als ‘veiligheidscoördinator’ belast met de organisatie van de beveiliging van de president. Een bureaufunctie, volgens het Élysée. Maar op tientallen foto’s en videobeelden is Benalla de schaduw van Macron. Dat riep de vraag op of Benalla veiligheidscoördinator was, of de persoonlijke lijfwacht van de president. Benalla zei op de hoorzitting dat hij ‘een administratieve functie’ had.

In de weken na de publicatie kwam aan het licht dat Benalla een aanvraag had gedaan om een vuurwapen te dragen, en een aantal privileges genoot die ongebruikelijk zijn voor een beveiligingsbeambte. Zo had Benalla onder meer de beschikking over een pas die hem te allen tijde toegang verschafte tot het gebouw van de Franse Tweede Kamer.

Tijdens het verhoor verklaarde Benalla dat hij de toegangspas alleen heeft gebruikt ‘om te sporten in de sportzaal in het gebouw’. De aanvraag voor een vuurwapen – die werd toegekend – zei hij te hebben gedaan voor zijn ‘persoonlijke veiligheid’.

In de aanloop naar de hoorzitting stelde Benalla zich weigerachtig op. De commissieleden noemde hij ‘kleine mannetjes’. Hij was niet van plan om bij de zitting te verschijnen, zei Benalla in eerste instantie. De oud-beveiliger kreeg daarbij steun uit onverwachte hoek: minister van Justitie Nicole Belloubet zei dat Benalla de onderzoekscommissie niet te woord hoefde te staan. Zijn antwoorden zouden namelijk het juridische onderzoek naar zijn gedragingen op 1 mei kunnen beïnvloeden.

Dat bleek een misvatting. Niet meewerken aan een parlementair onderzoek is strafbaar in Frankrijk. Toen Benalla begreep dat hij een celstraf riskeerde, besloot hij toch voor de onderzoekscommissie te verschijnen. Een aantal leden van de onderzoekscommissie is wel afwezig. De drie senatoren in de commissie uit de partij van Macron, La Republique en Marche (LRM), boycotten de hoorzitting, met hetzelfde argument dat de minister van Justitie ter verdediging van Benalla gaf.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Alexandre Benalla zijn excuses had aangeboden voor zijn misdragingen op 1 mei. Dat is onjuist, Benalla bood excuses aan voor zijn uitspraken over de leden van de parlementaire onderzoekscommissie.