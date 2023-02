Benaderbare en aimabele Van Loon verlaat de ‘fossiele mammoettanker’ Shell

Marjan van Loon, vanaf 2016 president-directeur Shell Nederland. Beeld Frank Ruiter

Als Marjan van Loon (54) iets niet zint, schakelt ze geen bedrijfsjurist of persvoorlichter in om haar ongenoegen te uiten, maar klimt ze zelf in de pen. Afgelopen najaar nog, toen een docent van de Universiteit Twente studenten opriep hun banden te verbreken met de fossiele industrie. Tot ergernis van de president-directeur van Shell Nederland. ‘Zou dit de overgang naar schonere energie versnellen? Ik denk van niet’, schreef ze in een brief aan de Volkskrant. ‘We werken liever samen.’

Van Loon, die maandag aankondigde na 33 jaar te vertrekken bij Shell, geldt als benaderbaar. Ze verschijnt geregeld en met ogenschijnlijk plezier in tv-programma’s om haar beleid toe te lichten. Als er Nederlands Shell-nieuws te melden is, hoeven verslaggevers doorgaans weinig moeite te doen haar aan de lijn te krijgen.

Bijvoorbeeld toen Shell onder haar leiding voor het eerst synthetische kerosine had gebrouwen uit groene waterstof en CO2. Hoewel het om slechts vijfhonderd liter ging, noemde ze het ‘een eerste stap’ naar de verduurzaming van de luchtvaart. De aangekondigde bouw van ’s werelds grootste duurzame waterstoffabriek was volgens haar ‘de aanzet tot de vergroening van de Nederlandse economie’.

Bitterballen en bier

Van Loon houdt van gewoon. Op haar huwelijksfeest liet ze de amuses die de cateraar had voorgesteld vervangen door bitterballen en bier. Ook haar vertrek gaf ze maandag een persoonlijk tintje. In een brief aan relaties schrijft ze ernaar uit te kijken te gaan genieten van andere dingen dan werk: ‘Ons Volkswagenbusje staat klaar voor een lange reis en ook mijn saxofoon zal vaker gebruikt gaan worden.’

Haar benoeming in 2016 werd gezien als verfrissend. Direct nadat ze aan het roer was gekomen, stormde Van Loon als hoogste nieuwkomer de Volkskrant-Top200 van invloedrijkste Nederlanders binnen; op plaats 23. Ze werd beschouwd als het gezicht van een vernieuwend Shell; een verademing vergeleken met haar voorganger Dick Benschop, die de schwung had van een steriel doekje.

Ze nam een persoonlijk risico door in 2021 een podcast op te nemen met haar dochter Anouk, die destijds duurzame energietechnologie studeerde aan de TU Delft. Haar dochter toonde zich kritisch over het concern waarvoor haar moeder werkt: ‘Jullie hebben zo veel kapitaal, ook menselijk kapitaal, dat er veel meer mogelijk zou zijn om de energietransitie te versnellen.’

Vanuit de milieubeweging wordt mild gereageerd op Van Loons vertrek. Waar voormalig ceo Ben van Beurden nogal eens op felle reacties kon rekenen, noemt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland, haar ‘een aimabel persoon en capabele topvrouw met groene ambities voor een fossiele mammoettanker’.

Nalatenschap

De Shell-directeur heeft volgens Oulahsen ingezet op duurzame projecten als wind op zee, laadpalen en groene waterstof. ‘Maar de nalatenschap in Groningen en de enorme belangen in olie en gas blijven als een grauwe sluier hangen boven haar termijn.’

Groningen was haar speciale opdracht, meegegeven door voormalig ceo Ben van Beurden: bedenk een oplossing voor de problemen rond de afwikkeling van de schade door gaswinning. Dat is niet gelukt. ‘De problemen in Groningen zijn helaas nog niet voorbij’, erkent Van Loon in haar afscheidsbrief.

Ook de vergroening van Shell gaat volgens critici niet snel genoeg. Ondanks windparken en waterstoffabrieken is de mammoettanker nog niet gekeerd, constateert Oulahsen van Greenpeace. ‘Shell stelde onder Van Loon de eigen belangen en die van aandeelhouders boven al die mensen die in de frontlinie van de klimaatcrisis staan.’

Mark van Baal, voorman van groene beleggingsclub Follow This, is ook kritisch. Het is Van Loon niet gelukt de tien grootste Nederlandse (pensioen)beleggers te overtuigen dat Shell op koers ligt om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stelt hij. ‘Zij stemden op de laatste aandeelhoudersvergadering voor onze klimaatresolutie en tegen het beleid van Shell, of ze verkochten hun aandelen.’

Kwaad bloed

Dat Van Loon de klimaatzaak van Milieudefensie afgelopen zomer in EenVandaag een ‘bijzaak’ noemde, en een ‘verdienmodel’ voor de milieuorganisatie, zette kwaad bloed bij directeur Donald Pols. ‘Dit soort uitspraken zijn een aanval op onze rechtsstaat’, reageerde hij. ‘Milieudefensie stapte naar de rechter omdat wij mensenlevens probeerden te beschermen, die bedreigd worden door gevaarlijke klimaatverandering. En wij kregen gelijk.’

Ook Greenpeace, mede-eiser in de zaak, noemt deze uitlating van Van Loon maandag ‘heel jammer’. Oulahsen: ‘Het liefst hadden we gezien dat ze deze rechterlijke uitspraak had omarmd. Dat was precies wat nodig was om de fossiele mammoettanker echt te keren.’

Frans Everts neemt vanaf 1 april haar werkzaamheden over. Hij is ongeveer even lang werkzaam bij Shell als Van Loon. Everts is nu onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie bij Shell.