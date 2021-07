Ben & Jerry’s stopt met ijs verkopen in bezette Palestijnse gebieden

Productielijn van Ben & Jerry's in thuisbasis Vermont. Beeld AP

Ben & Jerry’s, in 1978 opgericht in het Amerikaanse Vermont, kondigde maandag aan het langlopende licentiecontract met de Israëlische fabrikant en distributeur dat eind dit jaar afloopt, niet te zullen verlengen. In een verklaring zei het ijsconcern de beslissing te hebben genomen ‘vanwege bezwaren die zijn geuit door fans en partners’.

Vermoedelijk wordt hiermee verwezen naar de groep ‘Vermonters voor gerechtigheid in Palestina’ die Ben & Jerry's vorige maand opriep ‘de medeplichtigheid aan de Israëlische bezetting en schending van Palestijnse mensenrechten’ te beëindigen. Overigens blijft Ben & Jerry’s wel actief in Israël, maar niet langer in de bezette gebieden.

Het is opmerkelijk dat een internationaal bekend staand bedrijf zich op deze manier verzet tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden die al sinds 1967 gaande is en door de internationale gemeenschap als illegaal wordt bestempeld. Inmiddels wonen bijna 700 duizend Israëlische kolonisten in de ‘illegale’ nederzettingen, naast de circa 3 miljoen Palestijnen.

Verkeerde weg

De Israëlische premier Bennet noemt het besluit van Ben & Jerry’s ‘moreel verkeerd en ook zakelijk een vergissing’. ‘Er zijn veel ijsmerken, maar slechts één Joodse staat. Een boycot tegen Israël, een democratie die omringd wordt door eilanden van terrorisme, is de verkeerde weg. De boycot zal niet werken. We zullen ons er met volle kracht tegen verzetten.’

Minister Yair Lapid van Buitenlandse Zaken ging een stap verder en noemde het besluit ‘een beschamende capitulatie voor antisemitisme, de BDS-beweging en al het andere slechte in het anti-Israël en anti-Joodse-discours’, zo schrijft persbureau AP. De BDS-beweging, die zich wereldwijd inzet voor verzet tegen Israël en de erkenning van rechten van Palestijnen, verwelkomt het besluit van Ben & Jerry’s als ‘een goede stap in de richting om zijn medeplichtigheid aan de Israëlische bezetting te beëindigen’.

Ben & Jerry’s spreekt zich vaker uit in maatschappelijke kwesties zoals tegen racisme en klimaatverandering. Hoewel het succesvolle bedrijf in 2000 door Unilever werd overgenomen, behield het zijn onafhankelijkheid om zich uit te blijven spreken. Unilever zei in een verklaring zich ‘volledig te blijven committeren aan zijn aanwezigheid in Israël’, maar het recht van Ben & Jerry’s te respecteren om ‘besluiten te nemen over zijn sociale missie’.