Bemiddeling Bruins in Haagse raad forceert geen doorbraak, PvdA en GroenLinks willen niks weten van terugkeer De Mos

De aanstelling van Bruins was juist bedoeld om de impasse te doorbreken, die ontstond na de vrijspraak van Richard de Mos na beschuldigingen van corruptie. De Mos wilde daarop terugkeren in het Haagse college, maar een aantal huidige coalitiepartijen hield dat tegen. Bruins moest als bemiddelaar vervolgens de verhoudingen in de raad verbeteren.

Donderdagochtend presenteerde Bruins de resultaten van de gesprekken die hij de afgelopen maand voerde met de Haagse politieke partijen. Bruins adviseert de partijen om ‘verkennende gesprekken’ over de terugkeer van Richard de Mos en zijn partij Hart voor Den Haag te voeren. Maar coalitiepartijen GroenLinks en PvdA zien dat – nog altijd – niet zitten.

Over de auteur

Abel Bormans is mediaverslaggever van de Volkskrant. Hij was een van de drie journalisten die schreven over de misstanden bij De wereld draait door.

‘Het college functioneert volgens GroenLinks momenteel goed’, staat in het gespreksverslag van Bruins met die partij. Voor PvdA geldt hetzelfde. ‘De PvdA werkt op dit moment prettig samen in de coalitie en wil dat graag zo houden (...) De PvdA heeft altijd aangegeven een rechts college niet aan een meerderheid te willen helpen.’ De andere coalitiepartijen, VVD, CDA en D66, staan open voor gesprekken over een terugkeer van Hart voor Den Haag.

Corruptiezaak

De partij van De Mos werd bij de gemeenteverkiezingen van maart 2022 de grootste partij, maar werd buitenspel gezet bij de coalitieonderhandelingen vanwege de lopende corruptiezaak. Afgelopen april werden De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie laat het daar niet bij zitten. Het gaat in hoger beroep tegen twee van de vier verdenkingen: omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Het maakt de besprekingen in de Haagse gemeenteraad niet eenvoudiger.

Bruins sprak ook met de Haagse partijen over omgangsvormen, die meerdere partijen als verziekt beschouwen, en transparantie over donaties. Op dat laatste vlak liet De Mos weten in de richting van andere politieke partijen te willen bewegen. Hij zei de namen en bedragen van donateurs voortaan te willen openbaren. Dat is voor het eerst in het tienjarige bestaan van de partij.

‘Bouwen van vertrouwen’

Op 25 augustus gaan de Haagse politieke partijen tijdens een ingelaste bijeenkomst verder in gesprek. Dat gaat over partijfinanciën en de onderlinge relaties – over het ‘bouwen van vertrouwen’, zoals Bruins het noemt. Bruins adviseert om verkennende gesprekken over een mogelijke deelname van Hart voor Den Haag eerder te laten aanvangen.

Hart voor Den Haag heeft een voorkeur voor 1 september als deadline, omdat de begroting van 2024 er dan aankomt. De partij zegt geen ‘breekpunten’ te hebben. Wel wil de partij het coalitieakkoord aanpassen, staat in het gespreksverslag met Bruins. De partij zegt overtuigd te zijn dat er ‘een weg kan worden gevonden, ook met GroenLinks en PvdA op sociaal vlak.’