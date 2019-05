Bemiddelaars Guaidó: Noorse bemiddelingen in Venezolaans conflict zijn nog nergens op uitgelopen

Juan Guiadó spreekt een mensenmenigte toe. Beeld Getty Images

‘Er is geen akkoord bereikt’, schrijven ze in een verklaring. Op verzoek van de Noren, ‘om het proces niet in gevaar te brengen’, zijn geen details prijs gegeven over de gevoerde gesprekken.

Noorwegen maakte eerder deze maand bekend dat zowel de socialistische president Nicolás Maduro als Guaidó open stonden voor bemiddeling. Afgelopen zaterdag stapten drie hooggeplaatste functionarissen van beide partijen op het vliegtuig naar Oslo, waar ze sinds maandag gesprekken hebben gevoerd. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken liet woensdag weten dat beide partijen bereid zijn tot een tweede ronde gesprekken.

Guaidó liet in zijn verklaring inderdaad weten open te staan voor een vervolg, maar stelde daar wel voorwaarden aan: ‘We hebben benadrukt dat bemiddeling nuttig is, zolang er elementen bestaan die een ware oplossing dichterbij brengen.’ De Kamervoorzitter herhaalde wat volgens hem de enige route is voor een uitweg uit de crisis: ‘Einde van de usurpatie, transitieperiode, en vrije verkiezingen’. Het is het mantra dat Guaidó herhaalt sinds hij zich op 23 januari tot president uitriep.

Glad ijs

De Venezolaanse oppositie onderhandelde in de afgelopen vijf jaar meermaals met Maduro over democratische hervormingen, dat liep steeds op een mislukking uit. De oppositie kwam steevast verzwakt uit de bus, het regime profiteerde juist van de onderlinge verdeeldheid. Guaidó’s achterban bekijkt de huidige gesprekken dan ook met grote argwaan, en Guaidó weet dat hij zich op glad ijs begeeft. Vorige week verzekerde hij daarom nog maar eens dat de gesprekken geen onderhandelingen mogen heten, en dat hij niet rust tot Maduro opstapt.

Maduro daarentegen grijpt de vredesbesprekingen met beide handen aan. Hij noemt Guaidó een couppleger en beweert er alles aan te willen doen de vrede in het land te herstellen. Maar Maduro werd vorig jaar in frauduleuze verkiezingen herkozen, en peinst er niet over af te treden. In plaats daarvan heeft hij voorgesteld vervroegde parlementsverkiezingen te organiseren. Het hooggerechtshof, dat volledig op hand is van Maduro, vervolgt parlementariërs van de oppositie wegens landverraad.

De crisis in Venezuela wordt intussen almaar ernstiger. Door jarenlang wanbeleid is er hyperinflatie en grote tekorten aan medicijnen en betaalbare levensmiddelen. Ook de sancties die de Verenigde Staten begin dit jaar hebben uitgevaardigd beginnen hun tol te eisen. In een groot deel van het land is nauwelijks meer benzine te krijgen, met grote chaos tot gevolg. De afgelopen jaren zijn bijna vier miljoen Venezolanen het land ontvlucht.