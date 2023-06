Bemiddelaar Wientjes vindt opening in Haaksbergens ‘nee’ tegen zoutwinning: gemeenteraad krijgt meer tijd

De felste tegenstanders van zoutwinning zijn verenigd in Laat de Hoeve Niet Zakken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voorlopig resultaat: lokale politieke tegenstanders zijn bereid hun definitieve ‘nee’ tegen zoutwinning uit te stellen en heroverwegen. Als voorwaarde stelden zij dat ze nog deze week toegang zouden krijgen tot een aantal veiligheidsanalyses. Op advies van Wientjes heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) woensdagavond de tot dan vertrouwelijke stukken afkomstig van TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische Commissie Bodembeweging openbaar gemaakt.

In de begeleidende brief aan de gemeente schept Vijlbrief direct duidelijkheid. ‘Door alle adviezen van SodM te volgen, kan ik de veiligheid waarborgen’, schrijft hij over de zoutwinning in Haaksbergen. Nobian moet nog wel beter onderbouwen hoe het na winning de lege zoutcarvernes ‘veilig afsluit’, omdat, zo concludeert SodM, ‘een stabiele situatie (op de lange termijn)’ in Nobians winningsplan nog niet is gewaarborgd.

Vijlbrief wil dat de zoutwinning bij Haaksbergen doorgaat vanwege het economisch belang voor Nederland, zei hij vorige week nog in de Tweede Kamer. Uit Twente komt een kwart van het West-Europese zuivere zout van hoge kwaliteit. Het eindigt onder meer in medicijnen, windmolens, elektrische auto’s en ledlampen.

Bodemdaling

In de gemeente vreest men vooral voor bodemdaling bij de winning. Maar, zei lijsttrekker Wesley Uuldriks van bestuurspartij Nieuw Haaksbergen woensdagmiddag: ‘Als uit de stukken blijkt dat het veilig kan en wij dit kunnen uitleggen aan inwoners, dan nemen we daar veel zorgen weg. De kaarten liggen er dan anders voor.’

De lokale VVD, als oppositiepartij tégen zoutwinning, zei ook na tijdige publicatie van de documenten bereid te zijn de stemming over zoutwinning in de gemeenteraad uit te stellen. Die staat nu gepland voor 5 juli, omdat Vijlbrief uiterlijk 17 juli definitief uitsluitsel wil krijgen van de gemeente. Op advies van Wientjes zegt Vijlbrief nu toe die datum los te laten.

Het gemeentebesluit draait om een onderdeel van de omgevingsvergunning, die zoutbedrijf Nobian nodig heeft voor de winning. Die vergunning wordt afgegeven door EZK, maar dit kan alleen als Haaksbergen een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. Het college van burgemeester en wethouders adviseerde de gemeenteraad twee weken geleden dit niet te doen, omdat de veiligheid van de zoutwinning in Haaksbergen niet zou zijn gewaarborgd.

Het gemeentebestuur baseerde zich op de vertrouwelijke analyses van EZK, die het tot openbaarmaking woensdagavond alleen had mogen inzien. Wientjes pleitte voor openbaarmaking ‘om het gesprek over dit belangrijke onderwerp (veiligheid, red.) als gemeenteraad te kunnen voeren’. Wientjes zegt namelijk te ‘begrijpen dat een aantal fracties in de raad veiligheid meenemen in hun oordeel over ruimtelijke ordening’.

‘Lelijk proces’

Staatsecretaris Vijlbrief hekelde vorige week juist de veiligheidsdiscussie in de gemeente Haaksbergen en sprak van ‘een lelijk proces’. Omdat ‘onder andere argumenten rond veiligheid zijn gebruikt, waar zij (de gemeente, red.) niet over gaat’. Strikt genomen gaat de gemeente over de ruimtelijke vraagstukken rond zoutwinning en gaat Vijlbrief over de veiligheid. Als Haaksbergen met veiligheidsargumenten volhardt in de ‘nee’ tegen zoutwinning, vreest de staatssecretaris dat Nobian gaat procederen en hij van de rechter ‘over twee jaar alsnog een vergunning moet afgeven’.

In de Haaksbergse gemeenschap zijn niet alleen zorgen over zoutwinning, maar ook over wat daarna gebeurt. Lege zoutholten zijn namelijk potentiële opslagplaatsen voor waterstof. Op advies van Wientjes beloofde Vijlbrief woensdagavond dat er van waterstof geen sprake zal zijn.

Wientjes zelf was woensdag niet bereikbaar voor een verdere toelichting op zijn tussentijdse advies. Zoutbedrijf Nobian ‘verwelkomt de openheid van EZK met het vrijgeven van de vertrouwelijke stukken en zegt de extra voorwaarden van het SodM te zullen inwilligen.

De felste tegenstanders van zoutwinning komen uit het naast Haaksbergen gelegen kerkdorp Sint Isidorushoeve. Verenigd in Laat de Hoeve Niet Zakken zeggen zij dat ze ‘niet op Wientjes komst zaten te wachten’. Volgens actieleider Epi Winkelhuis, bedrijfsleider van een tegelzetbedrijf, is er sprake van Haagse inmenging in een lokale kwestie. ‘Wientjes zoekt bij ons naar een opening om van een ‘nee’ naar een ‘ja’ te komen, maar die is er niet.’