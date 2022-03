Bemiddelaar Turkije zegt A en doet doodleuk B, is dat dé strategie?

De Turkse president Erdogan (links) met zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky, geflankeerd door hun echtgenoten, op 3 februari in Kyiv. Beeld Getty

Eindelijk heeft Turkije de rol in de Oekraïne-crisis die het al wekenlang ambieert, die van bemiddelaar. Het geeft president Recep Tayyip Erdogan de kans te stralen als de staatsman van internationale statuur die hij zo graag wil zijn. Wel in de tweede lijn, want het is zijn minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu die donderdag in Antalya zijn collega’s van Oekraïne en Rusland aan één tafel ontvangt.

Ruimschoots vóór de Russische invasie nodigde Erdogan de presidenten van Oekraïne en Rusland al uit te komen praten in Ankara. Het aanbod werd genegeerd. Daarna volgden nog enkele pogingen, waaronder één samen met de president van Azerbeidzjan, Ilham Alijev.

Op zijn Twitteraccount pocht Çavusoglu over de vele keren dat hij en Erdogan contact hadden met vertegenwoordigers van de twee strijdende partijen. Erdogan voerde negentien telefoongesprekken en Çavusoglu veertig. De laatste sprak zes keer met minister Dmitro Kuleba (Oekraïne) en vier keer met Sergej Lavrov (Rusland). ‘Dit, exclusief sms’jes’, voegt hij eraan toe.

Donderdag is het dan eindelijk zover, in de marge van een driedaagse diplomatieke conferentie in de badplaats Antalya die al lang op het programma stond, het Antalya Diplomacy Forum.

Çavusoglu noemt het een ‘driepartijenoverleg’, maar het is beter zijn rol te omschrijven als die van facilitator. Voor echte bemiddeling heeft Turkije in dit conflict te weinig gewicht. Bovendien hebben de partijen zich inhoudelijk zodanig ingegraven, dat een bemiddelaar weinig te bieden heeft aan brokjes mogelijke oplossing.

Lavrov en Kuleba moeten elkaar eerst maar eens één-op-één diep in de ogen kijken. Wie daarbij het eerste met de oogleden knippert, is de vraag. Vermoedelijk niemand.

Neutrale houding

Dat het overleg plaatsvindt in een Navoland is opmerkelijk, maar Turkije is in het bondgenootschap buitenbeentje genoeg om te voorkomen dat het voor Lavrov een knieval wordt. Daarbij heeft Turkije zich niet aangesloten bij de economische sancties tegen Rusland, noch heeft het zijn luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Dat maakt het geschikt als gastheer.

Erdogan zei meteen na het uitbreken van de oorlog al dat Turkije goede banden wil houden met zowel Rusland als Oekraïne. ‘We willen niet in een positie worden gedwongen waar we partij worden in de oorlog’, zei presidentieel woordvoerder Ibrahim Kalin afgelopen weekeinde. ‘We willen met beide kanten kunnen spreken.’

De regeringsgezinde krant Daily Sabah heeft het over een ‘neutrale en evenwichtige houding’. Hoe dat te rijmen valt met de scherpe veroordeling door Ankara van de Russische invasie en met de steun voor de territoriale integriteit van Oekraïne? Gewoon een kwestie van A zeggen en vervolgens doodleuk B.

Of misschien is dit de verklaring. ‘Turkije heeft zorgvuldig zijn retoriek geformuleerd’, aldus de krant, ‘teneinde niet Moskou te beledigen, waarmee het nauwe banden heeft op het gebied van energie, defensie en toerisme.’

Relatie met Moskou

Daar doet Erdogan niet geheimzinnig over: voor Turkije staat veel op het spel. De helft van zijn energievoorziening komt van Russisch gas. Het heeft het luchtafweersysteem S-400 besteld in Moskou. De wederzijdse handel is groot, en normaliter wordt Turkije jaarlijks bezocht door 5 miljoen Russische toeristen.

Hoe lucratief dat is, besefte Ankara nadat het Turkse leger in november 2015 een Russisch jachtvliegtuig had neergeschoten dat 17 seconden het Turkse luchtruim was binnengedrongen. Voor straf verbood Rusland alle toerisme naar Turkije.

Ook in Syrië kan Rusland de Turken het leven zuur maken. De door Turkije ingestelde bufferzone ten noorden van de enclave in handen van Koerdische strijders bestaat bij de gratie van instemming van Moskou.

Het is dus balanceren voor Ankara. Enerzijds blijven de Turken in de pas met de Navo, hebben ze de Bosporus afgesloten voor Russische oorlogsschepen en hebben ze Oekraïne zelfs drones geleverd, die nu met succes worden gebruikt tegen Russische tanks en legervoertuigen. Anderzijds willen ze Moskou te vriend houden. De levering van drones? Een ‘louter commerciële aangelegenheid’, aldus presidentieel woordvoerder Kalin.