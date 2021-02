Bemanningen Chinese onderzeeërs hebben veel last van stress

Chinese onderzeeërs. Beeld REUTERS

Een op de vijf Chinese militairen op onderzeeërs in de Zuid-Chinese Zee heeft last van psychische problemen, aldus een nieuwe studie van de Naval Medical University in Shanghai. Voor dit onderzoek werd de geestelijke gezondheid van meer dan vijfhonderd mannen – vrouwen zijn zeldzaam in dit werkveld – in de Zuid-Chinese Zee onderzocht. De militairen met psychische problemen hebben vooral angstklachten en aanvallen van paranoïde gevoelens over vervolging, bedreiging en samenzwering. Het is de eerste keer dat onderzeebootbemanningen in de Zuid-Chinese Zee zijn onderzocht.

Hoogopgeleide opvarenden hadden meer last van klachten dan hun lager opgeleide collega’s, die blijkbaar beter bestand zijn tegen de eentonigheid en de spanningen die een verblijf van zestig tot negentig dagen in een stalen huls onder water oproepen. Militairen die werken op een van de zeven door kernenergie aangedreven onderzeeërs die China rijk is, voelden zich angstiger en mentaal onprettiger dan opvarenden van gewone onderzeeërs.

Professionalisering

Sinds het Volksbevrijdingsleger in de jaren negentig is begonnen met professionalisering wordt het welbevinden in het Chinese leger regelmatig onderzocht. Op zichzelf is de psychische gesteldheid van de mannen in het gebied van de Zuid-Chinese Zee volgens de onderzoekers niet alarmerend, want het aantal mensen met problemen is niet veel hoger dan in 2005, toen bij een algemeen onderzoek bleek dat achttien procent van alle mannelijke soldaten in het Chinese Volksbevrijdingsleger te kampen had met psychische klachten.

Uit andere studies blijkt echter dat meer eer voor hun werk en een betere betaling dat percentage omlaag heeft gebracht. De opvarenden van onderzeeërs worden daarom gezien als ‘kwetsbare risicogroep’ waar het leger aandacht aan moet besteden.

China heeft de afgelopen jaren het aantal patrouilles en militaire oefeningen opgevoerd, zowel in de Zuid-Chinese Zee als andere betwiste zeegebieden. Ondanks modernisering heeft China echter niet genoeg vaartuigen om alle wateren waarover onenigheid met buurlanden is, afdoende in de gaten te houden. Het inzetten van drones en onbemande onderzeeërs is volgens militaire wetenschappers de beste oplossing.

De oorzaak van de psychische problemen is volgens de onderzoekers ‘het strategisch belang’ van hun werkgebied: de Zuid-Chinese Zee, die vrijwel in zijn geheel door China wordt opgeëist. Niet alleen maken bijna alle buurlanden van China aanspraak op stukjes Zuid-Chinese Zee, ook de Verenigde Staten zijn met marineschepen prominent in het gebied aanwezig. Dat maakt de kans op een incident levensgroot.