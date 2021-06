volkskrant audio

Beluister: Het rode hart van de Chinese jeugd klopt weer als vanouds: ‘Als je in de partij zit, lijk je superieur’

De ideologie is terug in China. Leek decennialang het lidmaatschap van de Chinese Communistische Partij vooral een manier om handig aan voordeeltjes te komen, de Chinese jeugd gelooft weer heilig in de partij. En dat is goed geregisseerd, want de partij bestaat 100 jaar. Beluister hier de reportage van correspondent Leen Vervaeke.