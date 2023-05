podcast de volkskrant elke dag

🎧 Beluister de Volkskrant Elke Dag

De wereld verandert in rap tempo: we voelen de gevolgen van de klimaatverandering, er woedt een oorlog in Europa en de koopkracht is historisch gedaald. Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen praten Pieter Klok, Sheila Sitalsing, Gijs Groenteman en de specialisten van de redactie je dagelijks bij.