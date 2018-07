Beloning zelfstandige groeit harder dan die van werknemer

In de crisisjaren (2009-2013) vingen zelfstandigen de hardste klappen op. Nu de economie weer op volle toeren draait, stellen zelfstandigen hun tarieven naar boven bij. Ze verdienen per uur 15 procent meer dan in 2013, concluderen de economen van ING. Werknemers zagen hun loon in de afgelopen vijf jaar met 5 procent stijgen.

De stijging betekent overigens niet dat de gemiddelde zelfstandige meer verdient dan de werknemer. Die laatste krijgt nog steeds 35 procent meer per uur dan een zzp’er. Verder uitzoomend is het verschil tussen de stijging in beloning van beide groepen dan ook minder groot. Ten opzichte van 2008 steeg het bedrag per uur voor zelfstandigen met 19 procent en voor werknemers met 16 procent.

Wat het rapport van ING vooral laat zien, is hoe onzeker het zelfstandigenbestaan is. Het aantal zzp’ers groeide sinds 2008 van 14 naar 17 procent van de beroepsbevolking (mede doordat veel mensen in de crisis hun baan verloren). Tijdens de crisis bleef de groei van hun beloning ver achter bij die van werknemers en bij de inflatie.

Mensen in loondienst hebben doorgaans de zekerheid van een cao en de daarbij behorende jaarlijkse loonstappen. De zzp’er is volledig overgeleverd aan de markt. Of zoals de economen van ING het omschrijven: ‘Vanuit het perspectief van bedrijven geeft de beschikbaarheid van extra zelfstandigen meer ruimte om mee te ademen met de conjunctuur.’