Beloning Philips-top massaal verworpen, Van Houten houdt bonus van 1,8 miljoen euro

Van Houten zou na elf jaar als topman bij Philips over zijn houdbaarheidsdatum heen zijn, gezien de aanpak van de apneucrisis, meent de Vereniging van Effectenbezitters. Beeld Piroschka van de Wouw / Reuters

Vooraf werd nog gedacht dat het erom zou spannen of de beloning van de Philips-top afgekeurd zou worden, maar de uitslag bij de aandeelhoudersvergadering van Philips dinsdag was overduidelijk: 79,38 procent van de aandeelhouders stemde tegen het beloningsverslag. Maar omdat dit slechts een adviserende stem is, kan Philips-topman Frans van Houten zijn omstreden bonus van 1,8 miljoen euro houden.

‘Creatief boekhouden’

Die bonus is omstreden omdat Philips een dramatisch jaar beleeft met aanhoudende problemen met de slaapapneu-apparaten, waarvoor een grote terugroepactie op touw is gezet en schadeclaims dreigen. Daardoor halveerde de beurskoers van het bedrijf ruim. De commissarissen verlaagden de beloning van de topman wel, maar gaven hem toch nog een bonus van 1,8 miljoen euro door de eisen voor toekenning te versoepelen. Onder meer omdat de topman te maken kreeg met ‘onvoorziene omstandigheden’ waar hij geen invloed op kon uitoefenen, zoals de problemen in de toeleveringsketens.

‘Bizar’, noemde directeur Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dat argument, omdat veel bedrijven daarmee te maken hebben zonder de eisen voor de beloning van de top te versoepelen. De voorman van de belangenclub van particuliere beleggers noemde het tussentijds aanpassen van de voorwaarden door de Philips-commissarissen om de bonus toch te kunnen uitdelen ‘creatief boekhouden’.

Van Houten stelde dinsdag nog eens dat Philips direct na de eerste signalen over de problemen met de apneu-apparaten in actie kwam en maatregelen trof. Maar volgens de VEB bleek de afgelopen tijd elk kwartaal weer dat de problemen nog groter waren dan verwacht, waardoor beleggers voortdurend op het verkeerde been werden gezet. VEB-directeur Everts noemde het verder ‘een gemiste kans’ dat van Houten naliet om excuses te maken aan de patiënten. Hij deed nog een rechtstreeks beroep op Van Houten om zelf af te zien van de bonus vanwege de ellende de afgelopen tijd voor de patiënten en de beleggers, maar die ging daar niet op in.

Boze beleggers

‘Ik voel de pijn, ik werk al mijn hele leven bij Philips en heb zelf ook aandelen. Daar houd ik het bij’, aldus Van Houten, die nog aangaf dat het hem zeer speet dat de levens van patiënten ontregeld waren. Eerder had de Philips-baas de ophef over zijn bonus bij BNR al ‘enorm overtrokken’ genoemd, een discussie die vrijwel alleen in Nederland zou spelen. Dat laatste bleek dinsdag niet te kloppen. Ook een reeks internationale beleggers stemde tegen zijn bonus, nadat de twee grootste internationale adviesbureaus voor aandeelhouders geadviseerd hadden dat te doen.

De beleggers waren eerder al geïrriteerd dat de aandeelhoudersvergadering alleen digitaal te volgen was. Daardoor was het niet mogelijk om de bestuurders en commissarissen recht in de ogen te kijken en kritisch door te vragen aan de microfoon in de zaal, zoals vorige week gebeurde bij Just Eat Takeaway, waar topman Jitse Groen het in het Muziekgebouw aan 't IJ zwaar te verduren kreeg met ontevreden aandeelhouders in de zaal.

Maar Feike Sijbesma, de nieuwe president-commissaris van Philips, ontkende dat het concern zich met de louter digitale bijeenkomst probeerde te verschuilen voor boze beleggers. Bij het plannen van deze aandeelhoudersvergadering zouden de risico's van corona nog te onduidelijk zijn geweest.

‘Ongekende’ uitslag

Sijbesma zei de uitslag van de stemming te betreuren. Hij verzekerde dat het medische technologieconcern de uitslag ‘zeer serieus’ zal nemen. De oud-topman van DSM zei verder nog dat nu niet opeens gedaan moet worden alsof er niets meer deugt bij Philips. ‘Er gaat ook heel veel goed’.

Volgens directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen, is de ‘ongekende’ uitslag ‘een heel duidelijk signaal van een hele brede groep aandeelhouders aan de raad van commissarissen om dit niet nog een keer te doen’. De VEB wilde naast het intrekken van de bonus ook nog het vertrek van de Philips-top, omdat Van Houten na elf jaar als topman over zijn houdbaarheidsdatum heen zou zijn, gezien de aanpak van de apneucrisis. Maar het afwijzen van het gevoerde beleid van de raad van bestuur bleef steken bij 6 procent van de stemmen.