BeloftenBierBitterballen – hoe Overijssel BBB-land is geworden: ‘Hier wordt valse hoop gegeven’

2023-03-10 - Weerselo- Verkiezingsbord BBB.foto raymond rutting / de volkskrant Beeld (c) raymond rutting

Nieuwleusen – BBB-bijeenkomst in Partycentrum ’t Witte Peerd

In Partycentrum ’t Witte Peerd in Nieuwleusen spreekt BBB-leider Caroline van der Plas tot haar Overijsselse electoraat. Ze baalt dat ze er niet bij kan zijn in de uitspanning met ‘een geweldige naam’ voor een BBB-avond. Ze is in Den Haag, waar de Tweede Kamer – ‘het is weer zover’ – urenlang debatteert over stikstof. ‘Zorg ervoor dat je bitterballen krijgt’, zegt ze vanaf het scherm. ‘Carla, heb je bitterballen geregeld?’

Carla, dat is Carla Evers, de lijsttrekker van in totaal 23 kandidaten op de kieslijst van de BoerBurgerBeweging Overijssel. Bitterballen voor de aansluitende ‘BorrelBierBitterballen’ – de partij varieert er graag op los met de b’s – zijn inderdaad geregeld, en de twee gratis consumptiemunten uitgedeeld. Maar eerst het inhoudelijke deel, dat er ook goed in gaat bij de plattelandsbewoners.

‘Er wordt in de provincies te veel geluisterd naar Den Haag’, zegt Evers. ‘Die kieperen het over schutting en het wordt hier uitgevoerd. Wij gaan het anders doen.’

Oud-VVD-politica Ilona Lagas is ook in ’t Witte Peerd. Ze staat op plaats vijf op de Overijsselse BBB-lijst en zal in de Eerste Kamer plaatsnemen. Want het is niet de vraag of de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart een senaatszetel haalt, maar hoeveel. Volgens de laatste Ipsos-peiling gaat de BBB in alle noordelijke en oostelijke provincies aan kop en stevent de partij af op 9 van de 75 Eerste Kamerzetels.

Als het over de stem van het platteland gaat bij de komende verkiezingen, weet Overijssel de ogen als geen andere provincie op zich gericht. En niet alleen omdat Van der Plas er als inwoner grote populariteit geniet. Het is ook een van de drie provincies waar het CDA de boerenstem vier jaar geleden nog wel nipt wist te behouden.

Tijden zijn veranderd. De coalitiepartij wordt het strenge stikstofbeleid, gericht tegen met name de veehouderij, zwaar aangerekend door de plattelandsbewoners. En er was de ‘functie-elders’-affaire met Pieter Omtzigt, de politicus met sterke banden in Twente. In het buitengebied wordt hij gezien als het Tweede Kamerlid dat als een van de weinigen wél oog heeft voor bewoners buiten de Randstad. Niet verrassend is Overijssel een van de drie provincies waar Omtzigt-adepten met hun nieuwe beweging met de naam Alliantie meedoen aan de verkiezingen.

Maar wie door Omtzigt-gebied rond Tubbergen of elders in Overijssel rijdt, krijgt toch de indruk dat noch Alliantie noch CDA een factor van betekenis gaat zijn. Het is de landelijke stotterslogan ‘Iedere dag BBBeter – de stem van en voor het platteland’, die vanaf de wegen eindeloos veel te zien is op (boeren)erven. De zichtbaarheid is overigens niet het resultaat van een dure campagne door de partij, maar van sympathisanten die op de BBB-webshop 106 euro over hebben gehad voor het spandoek van grofweg drie bij twee meter.

Voor wie nog niet overtuigd is, zijn er de dorpszaaltjes, waar de partij belangstellenden paait met beloften, bier en bitterballen. Een 65-jarige melkveehouder in ’t Witte Peerd is als de bitterballen al rondgaan nog niet overtuigd. De potige boer – die niet met zijn naam in de Volkskrant wil – is, ondanks zijn twijfels, het prototype van de BBB-aficionado. Afgeknapt op ‘boerenpartij’ CDA, dat net als de rest in Den Haag geen oog (meer) heeft voor wat ‘achter de IJssel’ gebeurt. En gevallen voor de verleidingen van Van der Plas, ‘ik heb een zwak voor Caroline’.

De Alliantie, waar CDA-afvallige Omtzigt overigens zelf niet bij betrokken is, vindt hij maar niks: ‘Jezelf populair maken door Omtzigt te gebruiken.’ Van de aanwezige BBB’ers op wie de boer in Overijssel kan stemmen, zegt de man met wat lokale politieke ervaring uit de tijd dat hij zelf nog lid was van het CDA: ‘Ik weet het niet. Ze lopen wel erg hard van stapel. Ze denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Ze lijken te vergeten dat ze straks ook compromissen moeten sluiten.’

Hezingen – pluimveeboer Carla Evers

Noem Carla Evers geen boer. Althans, niet alleen boer. Net als het partijbestuur wil de BBB-lijsttrekker in Overijssel af van de nadruk die ligt op de eerste B. De Burger, en dan met name die in het buitengebied, ook ondernemers zijn belangrijk, zo wil de partij uitstralen. En dus profileert Evers zich ook als iemand met ondernemings- en bestuurservaring.

Maar de voormalig makelaar en oud-bestuurder bij de noordelijke tak van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is toch echt ook boer. Dagelijks raapt ze in de stal broedeieren, waar elders binnen drie weken vleeskuikens uit komen. ‘Het is hier de hele dag feest in de stal’, zegt ze over het samenspel tussen kip en haan, waar hun handelswaar het eindresultaat van is.

Het boer zijn zelf blijkt niet altijd feest, en uit frustratie met alle overheidsbemoeienis op en rond het erf, besluit Evers zich bij de BBB aan te sluiten. In de moderne Twentse boerderij die ze met haar tweede echtgenoot in Hezingen liet bouwen, heeft ze vrij zicht op de natuur die richting Duitsland glooit. Dat de BBB opkomt voor boeren wil volgens Evers niet zeggen dat haar partij tegen natuur is. ‘Wandelen, paardrijden, jagen: al mijn hobby’s spelen zich af in de natuur’, zegt ze, terwijl ze thee schenkt in haar woonkeuken.

In tegenspraak met tal van wetenschappelijke onderzoeken is de conclusie van Evers dat het ‘overal in Nederland beter gaat met met de natuur’. En als die al ergens door stikstof verslechtert, de boer niet de grote boosdoener is. ‘De hoeveelheid vee is de afgelopen decennia afgenomen, maar het aantal mensen neemt alleen maar toe’, zegt ze. ‘Nederland is gewoon erg vol.’

Na jarenlange ophoping van ammoniak uit de veehouderij en vanwege de nabijheid tot de natuur zijn boeren volgens tal van deskundigen wel degelijk de grootste stikstofbronnen voor kwetsbare gebieden. De BBB zaait hierover twijfel door te claimen dat enkel door ongeschikte rekenmodellen en een veel te strikte invulling van Europese natuurrichtlijnen, in Nederland een papieren stikstofprobleem is gecreëerd.

En dus wil BBB Overijssel dat de provincie naar Brussel stapt om Natura 2000-gebieden te laten schrappen. Een bevoegdheid die niet alleen buiten die van de provincie valt, maar het is ook een onbegaanbare weg waarop onder anderen Jan-Peter Balkenende (CDA) zich als premier al eens vastliep.

De lijn dat de natuur amper te lijden heeft van al die stallen in de nabijheid, wordt overigens niet consequent doorgetrokken in het Overijsselse partijprogramma. De boer kan van de partij ook aan de slag met innovaties om zo ‘hun belasting op het milieu’ te ‘minimaliseren’. Ook het uitkopen van veehouders voor het verbeteren van de natuur wordt nergens uitgesloten. Vindt de BBB Drenthe een ‘reductie van de veestapel niet nodig’, in Overijssel staat alleen: ‘BBB is tegen het verplicht uitkopen van boeren.’

Weerselo – de boer die genoeg heeft van ‘demotievatiebeleid’

Nooit van zijn leven zal melkveehouder Thijs Nijmeijer (38) zijn plekje in Weerselo verlaten. Aan het bord voor het erf prijkt een omgekeerde vlag, aan de gevel van de boerderij hangen de slingers voor de tiende generatie Nijmeijer. ‘Ik zal er alles aan doen dat hij hier ook nog boer kan zijn’, zegt hij over zijn pasgeboren zoon.

Nijmeijer heeft zijn hoop op de BBB gevestigd. Dat provincies uitvoeringsorganen zijn en helemaal niet gaan over allerlei punten waarvoor de BBB in Overijssel zegt te zullen strijden, zoals de invulling van uitkoopregelingen of de eisen die aan natuurgebieden worden gesteld, interesseert hem niet. Het is voor hem genoeg dat ze als enige partij nog ‘nuchter kunnen nadenken’.

BBB-lijstrekker in Overijssel Carla Evers en veehouder Thijs Nijmeijer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Toen de Volkskrant vroeg of ze BBB-lijsttrekker Evers mocht vergezellen op een werkbezoek naar een boer, bleek dat ze dit in aanloop naar de verkiezingen helemaal niet in de planning had. ‘Die wereld kennen we al’, zegt Evers lachend op het erf bij Nijmeijer. Ze staat hier dan toch, met haar tasje met boerenzakdoekmotief, omdat ze na het verzoek van de krant alsnog snel een bezoek regelde.

Met een gloednieuwe stal vol zonnepanelen en een duurzame vloer van een ton kan Nijmeijer groeien naar de voor hem gewenste 180 koeien. Hij werkt ‘stikstofproof’ en is energieneutraal, maar heeft toch ‘veel sores aan zijn kop’. Want de politiek is in zijn ogen ‘rupsje-nooit-genoeg’, en dus vreest hij voor zijn boerderij. Dat heeft alles te maken met de volgende crisis die op komst is: de waterkwaliteit in Nederland. Voor 2027 moet die van Brussel zijn verbeterd.

Hij wijst naar de weidekavel voor zijn stal. ‘Daar loopt een beek’, zegt hij. ‘Dat is de reden dat straks meer dan 10 procent van de grond waardeloos wordt, omdat ik er geen mest meer op mag uitrijden.’ Een complotdenker is Nijmeijer naar eigen zeggen niet, maar achter het leven van de boer almaar weer zuur maken, met telkens weer nieuwe eisen, schuilt volgens hem wel een agenda. ‘Overheden zijn gewoon uit op onze grond.’

Met dubieuze beloften biedt de BBB een vruchtbare bodem voor het gedachtengoed van boeren als Nijmeijer. ‘CDA, VVD, die hebben pas veel beloofd’, zegt hij, ‘maar vervolgens kwamen ze met onwerkbare fosfaatregels, toen stikstof, en nu dus weer water. Puur demotievatiebeleid!’

Het blijkt dat Evers inderdaad weet wat boeren zoals Nijmeijer willen. Geen modellen die bepalen hoeveel stikstof en nitraat in de natuurgebieden en sloten komt, maar per boerderij meten en dan bepalen wat de natuur aankan. ‘Wij gaan samen met de boer de natuur in.’

Dit vraagt meer tijd, vindt de BBB. Niet in 2030, maar op zijn vroegst in 2035 hoeft het stikstofdoel – driekwart van de kwetsbare Natura 2000-gebieden krijgen niet meer stikstof dan ze aankunnen – pas te worden gehaald. Het vervroegingsplan van het kabinet naar 2030 moet nog door de Eerste Kamer, dus dit is nou echt een punt waarop de verkiezingen de BBB wél macht kunnen geven. Beoogd Eerste Kamerlid Ilona Lagas hield haar gehoor in Partycentrum ’t Witte Peerd al voor: ‘Dan zeggen wij: njet!’

Het CDA zit in het merendeel van de provincies inmiddels ook op deze lijn, waarmee de lokale fracties ingaan tegen het landelijke beleid van de eigen coalitiepartij. Evers: ‘Je ziet dat het CDA heel erg op ons aan het reageren is.’

Hoge Hexel – confrontatie bij boerendebat

Melkveehouder Klaas de Lange, nummer drie op de Overijsselse CDA-lijst, is ook iets opgevallen, zegt hij in Hoge Hexel tijdens een boerendebat van LTO Noord en de beweging van jonge boeren uit Overijssel (OAJK). ‘Hier wordt valse hoop gegeven.’

Verkiezingsdebat in het Kulturhus in Hoge Hexel , met BBB-lijsttrekker Carla Evers (tweede van rechts). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hij doelt niet alleen op de beloften van de BBB, maar ook op de Alliantie met een vergelijkbaar boerenverhaal. Zo hield lijsttrekker Marinus den Hartogh van de Alliantie de boeren in de zaal voor dat de provincie gemakkelijk en eigenhandig de stikstofnorm voor het krijgen van een vergunning rond kwetsbare natuur kan versoepelen.

‘Kan niet’, zegt de boer die al jaren binnen het CDA betrokken is op dit dossier en zelf vanuit natuurgebied de Weerribben een zeer succesvol biologisch zuivelmerk bestiert. ‘We moeten nu gewoon aan de slag. De maatschappij vraagt om een nieuw type boer, het is nu aan ons daar een bijdrage aan te leveren. We, inclusief mijn partij, hebben al vier jaar weggegooid, dat is de enige reden waarom we nu wat meer tijd vragen.’

Jonge boerin Merel Straathof (26) van OAJK is na het debat nog niet overtuigd welke partij haar toekomstperspectief biedt. ‘Zoals verwacht zijn er veel mooie dingen gezegd, maar een antwoord heb ik nog niet gekregen.’

Partij van de Dieren-lijsttrekker in Overijssel Luuk Folkerts (midden). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Overijsselse voorman voor de Partij voor de Dieren (PvdD), Luuk Folkerts, heeft dan in het hol van leeuw de boeren al gewaarschuwd. ‘U bent niet in deze situatie gekomen door de PvdD’, zegt hij verwijzend naar het kabinetsbeleid om de veestapel fors in te krimpen. ‘U bent in deze situatie gekomen door politici die dachten dat het melkquotum er wel af kon, dat het stikstofbeleid juridisch houdbaar was en dat verder intensivering van uw bedrijf geen probleem was. Ik ga u niet vragen op de PvdD te stemmen, ik snap dat dit een brug te ver is. Maar mijn boodschap voor u is wel: trap er niet weer in.’