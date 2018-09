Bellingcat: verdachte Skripal-zaak is kolonel Russische geheime dienst

De twee Russen, Roeslan Bosjirov en Aleksandr Petrov, zeiden eerder voor de Russische televisie dat zij doodgewone toeristen waren die naar Skripals woonplaats Salisbury waren gereisd om daar de kathedraal te bewonderen. Maar volgens Bellingcat werkten zij wel degelijk voor de GROe. Dat leidt het onderzoekscollectief af uit de paspoortgegevens van de twee, die kenmerken van de militaire inlichtingendienst droegen.

In een nieuw rapport zegt Bellingcat dat Bosjirov in werkelijkheid Anatoli Vladimirovitsj Tsjepiga heet. Dat blijkt volgens het onderzoeksteam uit een pasfoto van Tsjepiga uit 2003, afkomstig uit het Russische paspoortsysteem. Die foto vertoont duidelijk overeenkomsten met Bosjirov.

Links: pasfoto van Anatoli Tsjepiga. Midden: foto uit het paspoort van Roeslan Bosjirov. Rechts: foto van Bosjirov die door de Britse autoriteiten werd verspreid. Foto Bellingcat

Tsjepiga zou al ruim vijftien jaar voor de GROe werken, eerst als commando bij de 14de Spetsnaz Brigade in Chabarovsk, een elite-eenheid die onder bevel staat van de militaire inlichtingendienst. Met zijn eenheid zou Tsjepiga verscheidene operaties hebben uitgevoerd in Tsjetsjenië toen het Russische leger in 1999 in de zuidelijke deelrepubliek ingreep om het opstandige gebied weer onder controle te krijgen. In de loop van zijn carrière heeft hij volgens de DOSAAF, een militaire vrijwilligersorganisatie, liefst twintig onderscheidingen gekregen.

Held van de Russische Federatie

In 2014 werd hij gedecoreerd als ‘Held van de Russische Federatie’, de hoogste onderscheiding in Rusland. Normaal wordt die onderscheiding uitgereikt door de president zelf, in dit geval dus president Poetin. Op de site van de maarschalk Rokossovski militaire academie waar Tsjepiga zijn opleiding kreeg, staat vermeld dat hij de hoge onderscheiding heeft gekregen, maar waarvoor blijft onvermeld. Bellingcat vermoedt dat Tsjepiga heeft deelgenomen aan geheime operaties in rebellengebied in het oosten van Oekraïne.

Dat Bosjirov-Tsjepiga en Petrov voor de GROe werken, leidde Bellingcat eerder al af uit het feit dat zij een paspoort hadden uit dezelfde serie waarvan de laatste cijfers elkaar bijna opvolgden. Beide waren uitgegeven in 2009, maar het leek wel of zij daarvoor nooit hadden bestaan. Nergens waren gegevens over hen te vinden van vóór 2009. Dat duidt er volgens Bellingcat op dat het om vervalsingen gaat.

Paspoortregister

Bovendien bleek in het paspoortregister bij hun namen de aantekening ‘ss’ te staan. Dat staat voor ‘soversjenno sekretno’, Russisch voor ‘uiterst geheim’. Verder stond erbij: ‘Geen gegevens verstrekken!’, met daarbij een Moskous telefoonnummer dat volgens de Russische nieuwssite Fontanka van een afdeling van het ministerie van Defensie is.

Volgens Fontanka zijn er meer paspoorten uit dezelfde serie en met vrijwel hetzelfde nummer als die van Petrov en Bosjirov die in de richting van de GROe wijzen. Een daarvan staat op naam van Edoeard Sjirokov, een Russische militair attaché die volgens de Montenegrijnse autoriteiten betrokken was bij een mislukt plan voor een staatsgreep in Montenegro.

Opvallend is volgens Fontanka ook dat verscheidene andere figuren met paspoorten uit dezelfde serie als huisadres Chorosjevskoje Sjosse 76B opgeven. Daar is een kantoor van de GROe gevestigd.