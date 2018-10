Bellingcat achterhaalt ook identiteit tweede verdachte in Skripal-zaak

Het onderzoekscollectief Bellingcat heeft nu ook de identiteit achterhaald van de tweede verdachte van de gifgasaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal, in maart dit jaar in het Britse Salisbury. De man, die reisde op een paspoort op naam van Aleksandr Petrov, heet volgens Bellingcat in werkelijkheid Aleksandr Misjkin.

Het binnenlandse identiteitsbewijs van Aleksandr Misjkin. Uit de pasfoto en andere gegevens blijkt volgens Bellingcat dat hij schuilgaat achter Aleksandr Petrov, een van de Russen die verdacht wordt van de aanslag op Skripal. Foto AP

Misjkin werkt volgens Bellingcat als arts voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Eerder had Bellingcat ook al zijn collega Roeslan Bosijrov met wie hij naar Salisbury reisde, ontmaskerd als Anatoli Tsjepiga, een kolonel van de GROe.

Volgens de Britse autoriteiten werden de twee niet ver van het huis van Skripal in Salisbury gesignaleerd. Daar smeerden zij een mengsel met het uiterst giftige zenuwgas novitsjok op de klink van de voordeur. Zowel Skripal als zijn dochter Joelia liep een ernstige vergiftiging op, maar ze overleefden de aanslag. Later overleed wel een Britse vrouw die per ongeluk in aanraking kwam met het flesje parfum waarin de vermeende GROe-agenten het zenuwgas hadden verborgen.

Nadat de Britse regering beelden van bewakingscamera’s van de twee in Salisbury had vrijgegeven, beweerden de twee Russen in een interview met de Russische staatstelevisie dat zij als gewone toeristen naar Salisbury waren gereisd. Maar uit allerlei documenten valt volgens Bellingcat op te maken dat zij onder valse namen reisden en in werkelijkheid voor de GROe werkten.

Paspoort

Bellingcat publiceerde een kopie van een binnenlands paspoort van Aleksandr Jevgenjevitsj Misjkin met een foto die sprekend lijkt op de pasfoto uit het paspoort van Petrov. Misjkin werd volgens het paspoort geboren op 13 juli 1979 in het dorp Lojga, niet ver van de noordelijke stad Archangelsk.

Hij volgende later op de Militaire Medische Academie een opleiding tot arts. Daar zou hij ook zijn gerekruteerd door de militaire inlichtingendienst. Opvallend was dat Misjkin als huisadres Chrorosjevskoje Sjosse 76B had opgegeven. Daar is het hoofdkwartier van de GROe gevestigd.

Onder zijn valse naam Petrov heeft Misjkin volgens Bellingcat tal van reizen gemaakt naar het buitenland, waaronder Oekraïne en naar de opstandige regio Transnistrië, die zich met steun van de Russen afscheidde van Moldova. Misjlin zou ook tijdens de Maidan-opstand tegen de pro-Russische president Janoekovitsj in Kiev zijn geweest.

Ook Tsjepiga was vermoedelijk betrokken bij geheime operaties in Oekraïne. Volgens Bellingcat ontving hij daarvoor een hoge onderscheiding uit handen van president Poetin.

Pijnlijke affaire

Het feit dat Bellingcat nu achter de identiteit van de tweede aanslagpleger is gekomen is een pijnlijke affaire voor de GROe, zeker na de onthulling van Nederland dat de MIVD in april vier GROe-agenten heeft betrapt toen die probeerden in te breken in de computers van de OPCW, de organisatie die toezicht moet houden op het verbod op chemische wapens. Die was op dat moment bezig met het analyseren van het zenuwgas.

In verband daarmee riep het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlandse ambassadeur op het matje. Renée Jones-Bos kreeg daar te horen dat Rusland de aanhouding en uitzetting van de vier Russen als een ‘provocatie’ beschouwt. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei later dat de vier op een ‘routine-trip’ naar Nederland waren en dat er ‘niets geheims’ was aan hun reis.

Volgens Lavrov berustte het vermoedelijk allemaal op een ‘misverstand’, aangezien Nederland destijds geen protest indiende. Overigens heeft ook Moskou destijds niets van zich laten horen, nadat de vier Nederland waren uitgezet met achterlating van hun spionageapparatuur.