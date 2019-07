Bellen met Willem: ‘Iedereen vindt het ongelooflijk dat Nederland in de finale staat’

Straks speelt Oranje in de WK-finale tegen de Verenigde Staten. Willem Vissers beschouwt voor. ‘Het zou de grootste stunt zijn in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal, als Nederland hier wint.’

Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Meteen een belangrijke vraag: gaat Nederland winnen?

‘Ik geef Nederland 30 procent. Ze staan in de finale, dus het zijn geen koekenbakkers. Maar ze spelen natuurlijk wel tegen een team van vrouwen die allemaal grote sportsterren zijn in de VS. Het zijn bekende speelsters, miljonairs, vrouwen die op de covers staan van de bladen. En vrouwen die iedereen wakker schudden door te zeggen dat ze niet naar dat ‘fucking White House’ gaan straks, zoals Megan Rapinoe.’

Waar hebben jullie het op dit moment over als voetbalverslaggevers?

‘Iedereen vindt het ongelooflijk dat Nederland in de finale staat. Ik word gebeld door voetbalverslaggevers uit Chili, uit Brazilië, Noorwegen, met de vraag: hoe is dit in godsnaam mogelijk? Hoe kan dit? Dit is pas het tweede WK van Nederland.’

Wat zeg je dan?

‘Dat Nederland een van de beste sportstructuren van de wereld heeft. Met clubs, met groepsapps waarin precies staat waar en wanneer er wordt gespeeld, met ouders die hun kinderen naar elke wedstrijd brengen. Bij de Nederlandse mannen is dat al langer duidelijk, die hebben al drie keer in een WK-finale gestaan. Maar de vrouwen hebben in het verleden gewoon niet de kans gekregen. Meisjes moesten altijd op achteraf-velden spelen, de beste trainers werden op de jongensteams gezet. En als er wedstrijden werden afgelast, dan waren de meisjes als eerste de klos.

‘Het mooiste voorbeeld vind ik Merel van Dongen die als jong meisje een brief naar Ajax schreef: waarom kan ik niet aan de open talentendagen meedoen? Toen kreeg ze een antwoord: ‘Dat is niet voor meisjes, alleen jongens kunnen hier prof worden. Als je een profcarrière wil, dan moet je maar naar Amerika gaan.’ Dat heeft ze gedaan.’

‘Dus Nederland komt van ver. Amerika is natuurlijk favoriet. Hun vervangers zijn bijna allemaal net zo goed als de basisspeelsters. Maar de sportverslaggevers die ik spreek, geven Oranje wel een kansje.’

Wat moet Nederland doen om te winnen?

‘Amerika begint altijd als een raket. In het eerste kwartier zetten ze zo hard druk en spelen ze met zo’n hoge snelheid dat ze tot nu toe elke wedstrijd binnen 13 minuten hebben gescoord. Dus als we de eerste 13 minuten volhouden, dan zou dat een record zijn. In elk geval kan Amerika dat tempo nooit een hele wedstrijd volhouden. Je ziet telkens dat ze het tweede deel van de wedstrijd tactisch verzwakken. Op het eind lijken ze vaak een beetje moe.

‘Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als Amerika achter komt te staan, hoe ze reageren als het even tegen zit. Want tot nu toe hebben ze nog geen moment achter gestaan tijdens dit WK. Het zou mooi zijn als Nederland heel brutaal begint en de 1-0 scoort. Dat zou ik leuk vinden. Maar ik weet niet of ze dat durven.’

Wat is de zwakte van Amerika?

‘Ik vind ze verdedigend niet buitengewoon goed. Hun nieuwe keeper is toch wat minder en het is ook de vraag of Rapinoe meedoet. Ze zijn arrogant, al kun je dat ook zien als zelfverzekerd. Het zijn echte vedetten. Hun houding is typisch Amerikaans: wij zijn de besten.’

Werkt zo’n positie als underdog voor Nederland?

‘Als ze verliezen zal iedereen gewoon zeggen dat ze het goed hebben gedaan. Maar de coach, Sarina Wiegman, heeft al gezegd dat ze willen stunten. Het zou de grootste stunt zijn in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal, als Nederland hier wint.’

Van wie verwacht je het meest?

‘Van Nederland vind ik de keeper goed: Sari van Veenendaal. Stefanie van der Gragt en Jackie Groenen vind ik ook heel goed. Groenen wordt elke wedstrijd beter. Daniëlle van de Donk is een van de leukste speelsters om te zien: heel erg technisch, en ze werkt keihard. Vivianne Miedema vond ik de eerste wedstrijden erg sterk, maar nu heeft ze al even niet meer gescoord. Dus het is mooi als ze dat vandaag wel weer doet.’

Gaat Lieke Martens spelen?

‘Ik weet het niet. Als ze speelt, zal het vanaf het begin zijn.’

Je kent de voetbalsters goed, zijn ze nerveus?

‘Vrijdag was ik bij een persbijeenkomst. Toen waren ze redelijk relaxed, al denk ik dat de spanning zich vanaf gisteren wel heeft opgebouwd. Als ze straks zien dat de koning er is, en Virgil van Dijk, dan zullen ze wel zenuwachtig zijn. Ik weet van andere profs dat ze de eerste vijf minuten van een wedstrijd vaak gestresst zijn. Daarna valt dat weg.’

‘Tijdens die bijeenkomst zag ik weer wat voor een leuke meiden dit zijn. Ze zijn allemaal intelligent, hebben gestudeerd. De helft van die meiden zit op de universiteit of heeft een hbo-studie gedaan. De een is organisatiepsycholoog, de ander doet rechten. Ze zijn wel in staat om goede zinnen uit te spreken.’

Kom daar bij de mannen maar eens om.

‘Die hebben op school meestal niet het best opgelet, nee. Maar ja, die wisten natuurlijk al van jongs af aan ook al dat ze prof wilden worden. School beschouwden ze als een noodzakelijk kwaad.’

Het is wellicht een voordeel dat deze vrouwen zich allemaal hebben leren redden.

‘Ja, ook in voetballend opzicht. De meiden die nu in het elftal zitten hebben bijna allemaal tot hun zestiende in jongensteams gespeeld. Ze zijn gehard geraakt door dat fysieke spel. Dat zal nu wel gaan veranderen in Nederland: er komen steeds meer meisjesteams. Ik hoop dat dat blijft werken. Het moet niet te gezellig worden.’

Je bent bezig met een boek over het Nederlands vrouwenelftal, Meisjesdromen, waar gaat dat over?

‘Over de wonderlijke weg die ze hebben afgelegd: van het totale niets, van genegeerd worden naar een WK waar 5 of waarschijnlijk zelfs 7 miljoen Nederlanders naar kijken.’

Hoe erg was het eigenlijk?

‘Toen ze tien jaar geleden voor het eerst op het EK in Finland speelden, was de NOS niet eens aanwezig. Die zonden toen alleen een samenvatting uit. Nu is de NOS hier in Frankrijk met tientallen mensen. In 2009 was ik een van de oudste verslaggevers op het EK. Elke krant of tv-zender had zijn jongste bediende gestuurd. Of de stagiaire. Ik ben vanaf het begin naar ze gaan kijken. Niet omdat ze toen al zo goed speelden; ik vond het gewoon mooi om dat proces te volgen.’