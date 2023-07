Bellen met Tourfotograaf Klaas Jan van der Weij: ‘Die dranghekken maken het niet leuker’

Michael Woods op weg naar de winst van de 9de etappe van de Tour de France. Beeld Klaas Jan van der Weij

Klaas Jan, je bent de hele dag op pad voor de perfecte foto, hoe pak je dat aan?

‘Ik wil niet alleen mooie foto’s maken, ze moeten ook journalistiek relevant zijn. Als er een veld zonnebloemen op de route ligt, weet ik dat al mijn collega’s langs de rand van de weg gaan staan om dezelfde foto te maken. Ik wil geen zonnebloemen, ik wil juist een foto maken die het verhaal van de etappe vertelt. Dat je hét belangrijke moment in beeld hebt.’

Tadej Pogacar achter zijn ploegmaat Marc Soler op 1,8 km voor de top van de Col de la Loze, tijdens de 17de etappe van de Tour de France. Beeld Klaas Jan van der Weij

Waar je gaat staan is dus heel belangrijk?

‘Klopt, maar dat is best wel gokken. Dan rijden we met een auto over het parcours en kijk je om je heen en dan denk je: dit is wel een mooi plekje. Je moet alleen wel goed kiezen: je mag namelijk niet terugrijden op het parcours. Als je dat doet wordt je meteen de Tour uitgezet. Omdat ik journalistieke foto’s maak, kan ik meestal maar op één plek staan. Ik ga vaak dicht bij de finish staan omdat in de slotfase van de etappe het meest gebeurt. Dan heb je niet veel kansen om de perfecte foto te maken. Ik heb geen tweede kans.’

Heb je weleens dat je een plek hebt gekozen en dat je achteraf denkt, verkeerde keuze?

‘Ja dat is de gok. Dat is gewoon onderdeel van ons werk, maar vooraf plannen is lastig. Bij de tijdrit van dinsdag bijvoorbeeld hadden we maandag tijdens de rustdag de route verkend en een locatie met een mooi uitzicht gevonden. Bleken daar de volgende dag dranghekken te staan. Toen ben ik twee kilometer naar beneden gelopen, maar daar was het uitzicht een stuk minder. Toen heb ik maar een foto van onderaf genomen.’

Tadej Pogacar neemt een kleine voorsprong op Jonas Vingegaard in de 9de etappe van de Tour de France. Beeld Klaas Jan van der Weij

Waarom lukt het niet om een goede foto te maken met dranghekken?

‘Waar je ook gaat staan of zitten, altijd staan die dranghekken erop. Ze zijn echt heel lelijk. Ik snap wel waarom ze er zijn, na al die incidenten met mensen en hun telefoontjes, maar het maakt het werk niet leuker. Je wilt bij een bergetappe bijvoorbeeld zo hoog mogelijk op de berg gaan staan, maar daar staan de laatste kilometers vol dranghekken. Je moet nu dus verder van de finish een foto maken.’

Is er nog een foto die je echt wil maken in de laatste week?

‘Je kunt dit werk niet plannen en in de Tour gebeurt altijd iets wat je niet verwacht. Vanavond sla ik het routeboek open en kijk ik hoe de etappe van morgen eruit ziet.’