Bellen met onze verslaggever in Limburg: ‘Ik stap even achteruit, het water komt deze kant op’

De brandweer helpt met de evacuatie van mensen uit hun woningen door de wateroverlast in Zuid-Limburg. Beeld ANP

Hoe is het daar in Valkenburg?

‘Valkenburg is een idyllisch, mooi Limburgs dorp in het heuvelland waar de Geul doorheen stroomt. Die is veranderd in een kolkende watermassa en buiten zijn oevers getreden. Het centrum staat niet alleen blank, het water stroomt erdoorheen en sleurt stukken plastic en vuilnisbakken met zich mee. Ik zie nu een bloempot voorbij drijven.

‘Het water stroomt hier tot kniehoogte en op sommige plekken zelfs tot middelhoogte door de straten. Hotels worden ontruimd, ik zag net een trekker voorbij komen waar een flinke kar vol mensen achter hing. Het leek wel een soort veevervoer met mensen, allemaal onder paraplu’s, want op dat moment regende het nog. Zij werden uit hun hotels ontzet en naar hoger gelegen terreinen gereden. Ik hoop voor ze dat hun auto’s ook op een hoger gelegen stuk staan, anders kunnen ze er niet mee weg.

‘Wacht, ik stap even achteruit, want het water komt deze kant op. Het gaat heel snel, waar ik net nog droog stond, staat het nu tot kniehoogte onder.’

Hoe zijn de mensen in Valkenburg eronder?

‘Ik sprak een man van 80, die zo’n beetje zijn hele leven hier heeft gewoond. Die zei hoofdschuddend: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat ik dit op mijn leeftijd nog moet meemaken.’ Hij woont in een van de vierhonderd huizen die geen stroom meer hebben, omdat verdeelstations zijn ondergelopen. Hij probeerde naar zijn dochter te gaan, die heeft hier een hotel, maar hij kan haar niet bereiken door het stromende water. Zijn telefoon is uitgevallen.

‘En net sprak ik een vrouw van 26, uit Heerhugowaard, die hier gisteren was aangekomen omdat ze op vakantie was. Ze zat in een hotelletje in het centrum en is net geëvacueerd. Ze werd met een ladder vanaf de eerste verdieping gehaald.

‘Je hoort hier veel schrijnende verhalen. Mensen die op zoek zijn naar hun oude moeder en het huis niet kunnen bereiken. Zo’n vrouw kan op de eerste etage zitten, maar ze zal toch ontzet moeten worden. Zo is iedereen bezig te redden wat er te redden valt.’

Een politieagent evacueert een bewoner. Door het almaar stijgende hoge water als gevolg van de de overstroming van de Geul zijn de straten in Valkenburg ondergelopen. Beeld ANP

En nu? Proberen ze het water weg te pompen?

‘Hulpverleners in fluorescerende pakken waden tot hun middel door het water, op zoek naar rioolaansluitingen, om de putten vrij te maken. Ik vraag me af of dat iets helpt. Het riool zit vol. Maar ze moeten iets proberen om het water weg te krijgen.

‘Ik zie hier ook veel pijpen liggen. Waarschijnlijk zullen ze proberen het water ergens anders naartoe te leiden. Het is gestopt met regenen, maar het water is niet weg. En uit België komt er via de Geul nog steeds water deze kant op.

‘Ook op andere plekken langs de Geul zijn campings en huizen ontruimd. Ik was woensdagavond in Hoensbroek, daar dreigde de dijk bij een waterbuffer door te breken. Donderdagochtend ging ik er nog even langs. De situatie lijkt onder controle, ze hebben water uit de buffer kunnen pompen en de dijk heeft het gehouden.’

Wat kunnen de Limburgers nog verwachten?

‘De hoogste waterstand werd in Valkenburg om half 6 donderdagochtend geregistreerd. Die golf verplaatst zich nu naar het westen, eerst langs Meerssen, dan naar Bunde. Daar zijn waarschuwingen uitgegaan: mensen die langs de Geul wonen, moeten maatregelen nemen, zodat ze niet verrast worden door het water.

‘De grote vraag is nu: wat gebeurt er met de Maas? Uiteindelijk belandt al het water uit de Geul daarin. En de Maas krijgt nog meer water uit België, waar het bijkans nog erger is dan in Limburg. De verwachting is nu dat er in de loop van de dag misschien wel 3.000 kubieke meter water per seconde doorheen zal stromen, of zelfs iets meer. Dat is vergelijkbaar met wat er tijdens de grote overstromingen van 1993 en 1995 door de rivier stroomde. Zullen de dijken, die de woonwijken van Roermond beschermen, het houden?

‘Na de overstromingen in de jaren negentig werd het Ruimte voor de Rivier-project gestart, waarbij ze nevengeulen hebben gegraven en overloopgebieden hebben gecreëerd. Het is afwachten of dat genoeg is. Het Waterschap durft er geen voorspellingen over te doen.’