Bellen met onze datachef: ‘We kunnen ons maar beter schrap zetten’

Medewerkers van de GGD Gelderland-Zuid bouwen een hal om tot tijdelijke locatie voor het geven van boosterprikken. Beeld ANP

Het kabinet is bang dat ziekenhuizen weer volstromen, RIVM-baas Van Dissel denkt dat omikron al na Kerst dominant is. Hoe reëel is dat?

‘Het probleem is dat we vooral nog heel veel niet weten. Maar één ding kunnen we al wel concluderen: omikron is veel besmettelijker en verspreidt zich snel. In de meeste landen is de variant nu goed voor 20 tot 30 procent van de besmettingen.

‘In Nederland weten we vooral veel over Amsterdam: daar test de GGD elke dag tweehonderd samples en ligt het percentage rond de 35 procent.

‘De grote vraag is of het virus ook tot meer ziekenhuisopnamen zal leiden. Het is simpelweg te vroeg om daar een antwoord op te geven. Het virus is nog niet dominant en verspreidt zich, net als eerdere varianten, eerst onder de jongere bevolking. Zij worden minder ziek.

‘Omikron lijkt dus op het eerste gezicht wat milder, maar het is verstandig nu alvast maatregelen te nemen. Want als de gevolgen ook maar iets ernstiger blijken, ben je te laat. Het risico is simpelweg te groot.’

Er zijn ook goede voortekenen. Zo lijken de gevolgen in Zuid-Afrika, waar de variant het eerst opdook, mee te vallen. Is het wel terecht dat we zo ongerust zijn?

‘De trend in Zuid-Afrika is inderdaad enigszins gunstig, maar dat zegt me nog te weinig. Die kan namelijk met veel verschillende factoren te maken hebben. Zo wonen er weinig ouderen; waar hier meer dan 30 procent van de bevolking ouder is dan 65 jaar, is dat daar maar 5 procent. Daarnaast is het in Zuid-Afrika momenteel zomer, dat kan een gunstig effect hebben op het ziekteverloop.

‘Om meer te weten, moeten we dus afwachten en vooral kijken naar wat er gebeurt in landen die meer op Nederland lijken. Zo hebben ze in Denemarken momenteel iedere dag 20 mensen die met omikron in het ziekenhuis belanden. Ze hebben uitgerekend dat zelfs in het geval dat omikron meevalt, er alsnog 120 tot 180 mensen dagelijks in het ziekenhuis belanden. Vertaald naar Nederland, dat drie keer zo groot is, zijn dat er 350 à 500. Dat is een slecht vooruitzicht.’

Ook in andere (Europese) landen zijn er dus somber stemmende cijfers. Waarom grijpt Nederland dan als een van de eerste landen naar zulke heftige maatregelen?

‘Er zijn twee grote verschillen met andere landen: wij lopen flink achter met boosteren, waardoor de bevolking minder beschermd is, en er liggen hier al veel mensen in het ziekenhuis, waardoor er eigenlijk geen buffer is. Daarbovenop komt dus de onzekerheid over de ernst van dit virus. Waar andere landen dat nog wel enigszins aandurven, kan Nederland het zich niet permitteren maatregelen uit te stellen.

‘Ik denk overigens wel dat andere landen in meer of minder mate nieuwe maatregelen zullen aankondigen. Hoe hard die zijn, zal afhangen van de uitgangspositie van het land. Als er nog meer plek is in de ziekenhuizen en er veel boosters zijn gezet, zullen ze het wat langer kunnen rekken. Al geldt ook voor hen dat ze niet te lang moeten wachten.’

Deze maatregelen hebben impact. Na eerdere golven werd onder meer de schoolsluiting bekritiseerd. Vooralsnog gaan scholen weer open op 10 januari. Gaat dat lukken?

‘Op 3 januari neemt het kabinet daarover een besluit. De kans is groot dat we dan goed weten waar we staan: de verspreiding van omikron gaat razendsnel en we gaan de gevolgen de komende weken zien. Op het moment is echt nog niet te zeggen of een heropening verantwoord is.

‘Nu we steeds weer nieuwe varianten zien opduiken die vooral in de koude maanden toeslaan, moeten we denk ik wel anders gaan kijken naar hoe we de samenleving organiseren. Moeten we niet naar een langere schoolvakantie in de winter om virusverspreiding te voorkomen? Daarmee kun je teleurstellingen voorkomen.

‘Nu valt het steeds weer tegen, moeten maatregelen worden verlengd. In het gunstigste scenario kunnen we over drie weken opgelucht ademhalen. Tot die tijd kunnen we ons maar beter schrap zetten.’