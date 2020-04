Bellen met onze correspondent: Poetin geeft slaapverwekkende persconferenties, niemand gelooft de cijfers

Een vrouw kijkt naar de persconferentie over het coronavirus van president Poetin en zijn gouverneurs en ministers. Beeld EPA

President Poetin heeft het volk dinsdagmiddag toegesproken over de coronamaatregelen. Ziet dat er ongeveer hetzelfde uit als wanneer Rutte zijn persconferentie geeft?

‘Nee, dat is totaal niet te vergelijken. Het lijkt nog het meeste op zo’n Zoom-vergadering: je ziet op televisie allemaal vakjes met daarin gouverneurs en ministers, en eentje met Poetin. Het brengt de Sovjet-Unie heel dichtbij, want het is allemaal slaapverwekkend. Ten eerste was het twee uur te laat, en als het dan eindelijk begint, zegt Poetin eerst iets, en daarna mag elke gouverneur vertellen hoe het er in zijn gebied voorstaat. Die lezen vanaf een briefje de statistieken voor. En zo gaat het anderhalf uur lang door.’

En daar kijken mensen al die tijd naar?

‘Ik weet zeker dat de meesten zijn afgehaakt. Het interesseert iemand in Moskou helemaal niets wat de cijfers in Vladivostok zijn.’

Waarom wordt het op deze manier aangepakt?

‘Poetin wil allereerst laten zien dat hij in controle is. Hij stippelt de lijnen uit, en daarna draagt hij de verantwoordelijkheid over aan de gouverneur. Als deze slecht nieuws heeft uit zijn provincie, dan is hij degene die het fout heeft gedaan. Het gevolg is dat al die gouverneurs lagere besmettingscijfers doorgeven. Toen één van hen onlangs wel met hoge besmettingscijfers kwam, werd hij er direct uitgegooid, dus de rest kijkt wel uit. Het gevolg daarvan is weer dat niemand de officiële besmettingscijfers vertrouwt. Maar dat is niets nieuws hoor: de overheid wordt hier per definitie gewantrouwd.’

Maar als die onbetrouwbare overheid zegt dat de coronamaatregelen noodzakelijk zijn, dan geloven mensen dat wel?

‘Zeker! Als zelfs de overheid zegt dat het ernstig is, dan moet het wel heel serieus zijn. Volgens de officiële cijfers hebben we nu zo’n 94.000 besmettingen, en daar komen er dagelijks 6.000 bij. En zoals gezegd: waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Ze houden zich dus goed aan de regels – houden afstand, werken thuis waar dat kan, komen niet samen in grote groepen.’

Het wordt wel een uitdaging om dat vol te houden: na de lange winter wordt het eindelijk weer warmer en er komen ook belangrijke feestdagen aan.

‘Zeker. De mensen hier in Moskou hebben meestal niet eens een balkonnetje, en als de zon weer gaat schijnen, gaan ze normaal gesproken massaal naar buiten. Nu kan dat niet, en dat wordt zwaar. En dan de viering van 9 mei, de dag dat de Sovjets nazi-Duitsland hebben verslagen… Dat is de belangrijkste feestdag van het jaar, met een militaire parade, vuurwerk en feest in alle parken. Nu gaat dat grotendeels niet door, wat wel laat zien hoe serieus het voor Poetin is.’

Heb jij zelf eigenlijk een balkon?

‘Nee, ik zit ook alleen maar binnen. En er is een balustrade langs een gemeenschappelijke gang, daar pak ik soms een paar zonnestralen. Verder is het raar om als journalist te zien hoe wij hier achter lopen. Alle verhalen die nu in Rusland spelen, zijn in Europa al geweest. Als ik vrienden in Nederland vertel dat de intensive care vol dreigt te lopen, dan hoor ik: dat hadden wij hier ook.’

Maar de verhalen uit Nederland waren wel weer anders dan die uit Italië. Als jij je glazen bol er even bij pakt, kun je dan voorspellen welke kant het in Rusland eerder op zal gaan?

‘Dat is altijd lastig, maar ik vrees dat het ernstiger wordt dan in Nederland. Ik ben ook benieuwd wat het voor Poetin gaat betekenen. Het gaat al tijden niet goed met de economie, er is een oliecrisis, en die drukt zwaar op de overheidsbegroting. Het vertrouwen in de president is nog nooit zo laag geweest als nu. Eigenlijk zou er deze maand een referendum zijn over de vraag of hij tot 2036 president kon blijven, maar dat is vanwege corona voorlopig uitgesteld. Of mensen die vraag straks nog met ‘ja’ gaan beantwoorden, daar zou ik die glazen bol graag voor willen hebben.’