Bellen met onze correspondent in Groot-Brittannië: ‘Dit was religieus en heel sober’

De kist met daarin het lichaam van wijlen koningin Elizabeth II onderweg van Westminster Abbey naar de Wellington-kerk. Beeld Zac Goodwin / AFP

Dag Patrick, waar heb jij deze dag doorgebracht?

‘Ik ben vooral in Hyde Park geweest, in het centrum van de stad vlak bij de route. Duizenden mensen volgden de ceremonie in de abdij daar op een groot scherm, het park stond helemaal vol. Het viel me op dat veel mensen diep ontroerd waren, je zag veel tranen.

‘Ik heb ook even langs de route van de begrafenisstoet gestaan, toen die langs Hyde Park kwam. Het was mooi om daar een glimp van op te vangen en het idee te krijgen dat je erbij bent, maar je ziet daar niets van de rest van de ceremonie. Op je telefoon de livestream volgen, gaat ook niet, want door de drukte ligt de internetverbinding eruit. Voor een plekje langs de hekken moest je bovendien al om 5 uur ’s morgens aanwezig zijn, of zelfs op straat overnachten.’

Deze dag is tot in de puntjes voorbereid, was dit een beetje wat je ervan had verwacht?

‘Ja, zeker. Het hoogtepunt vond ik wel de magistrale militaire rouwstoet, zowel naar de abdij toe als daarvandaan. De pracht en praal die je daar zag, en de precisie waarmee het allemaal werd uitgevoerd, waren erg imposant. Ook de doedelzakspeler in de abdij was indrukwekkend, doordat hij tijdens het spelen langzaam wegliep, hoorde je het geluid ook wegsterven.

‘In sommige opzichten ging het mijn verwachting eigenlijk nog te boven. Ik was in de buurt van het Royal Gun Salute. Het geluid van de kanonnen die afgingen, samen met het doffe geluid van de Big Ben, gingen door merg en been. Net als de doedelzakken in de optocht trouwens.

Happening now: A Royal Gun Salute. Guns are being fired in Hyde Park by the King’s Troop Royal Horse Artillery every minute while procession takes place. @cbsdfw pic.twitter.com/NI03Nxj16s — Erin Jones (@erinjonesnews) 19 september 2022

‘Iedereen beseft dat dit uniek is, dat we dit niet snel nog een keer zullen meemaken. Voor Charles zal er een vergelijkbare begrafenis komen, maar hij zal nooit zo lang regeren als zijn moeder. Het was ook een hele andere uitvaart dan die voor Diana. Dat was meer een soort showbizzdienst, met een optreden van Elton John. Dit was zeer religieus en sober.’

In Nederland verbazen sommige mensen zich over alle aandacht voor de dood van de koningin. Merk je daar in Engeland ook iets van?

‘Bij enkele republikeinen misschien, maar verder niet. Je kunt je niet voorstellen hoe de Britten de rouw beleven als je hier niet bent. De rij die er stond om de koningin de laatste eer te bewijzen, was ongelooflijk. Alle parken in Londen liggen vol met bloemen. ‘Ik denk dat het voor Nederlanders lastig is om in te schatten wat hier gebeurt. In Nederland denkt men dat de koningin een oude dame is die haar hele leven niets meer heeft gedaan dan zwaaien. Dat is pertinent onwaar.

‘Dit gaat bovendien veel verder dan de koningin. De Britten begraven vandaag een deel van de natie. Dat is belangrijk, en daar nemen ze dus alle tijd voor. We hebben tien dagen van nationale rouw gehad, nu volgen er zeven dagen van matigheid. Langzaam moet het leven dus weer worden opgepakt, maar dat zal wel anders zijn dan voorheen.’