Bellen met onze correspondent: ‘Dit steuntje in de rug kunnen de Britten goed gebruiken’

Hoi Patrick, een grote dag vandaag in Groot-Brittannië omdat het vaccineren is begonnen. Weet je al wie er als eerste aan de beurt komen?

‘Zeker een grote dag! V-day wordt het zelfs genoemd. De vaccinaties beginnen vandaag bij mensen van boven de tachtig die nu al in het ziekenhuis zijn voor allerlei problemen. Ook mensen die alleen even langskomen voor een kleine behandeling of afspraak wordt aangeboden of ze een prik willen. Het is praktisch gezien handig om in het ziekenhuis te beginnen. Als er aan het eind van de dag nog vaccinaties overblijven, worden die gegeven aan het medisch personeel. Vandaag zijn dat landelijk vijfduizend mensen over vijftig verschillende ziekenhuizen. Dit is alleen het begin en het wordt dagelijks uitgebreid. Aan het eind van de maand hoopt het Verenigd Koninkrijk dat er een paar miljoen mensen gevaccineerd zijn. De groep, mensen boven de tachtig en medisch personeel, wordt langzamerhand ook uitgebreid naar mensen boven de zeventig. Voor het eind van het jaar worden er ook dozen vaccinaties gestuurd naar verzorgingstehuizen die hard zijn geraakt door de coronacrisis.’

Mensen boven de tachtig zonder gezondheidsproblemen komen dus ook snel aan de beurt. Weet je al wanneer de koningin gevaccineerd zal worden?

‘Dat zal waarschijnlijk snel gebeuren, maar details zijn nog niet bekend. Het is nog de vraag of dat op televisie zal worden uitgezonden. Vermoedelijk zal de koningin een speciale behandeling krijgen, want zij ligt natuurlijk niet in het ziekenhuis. Misschien zal ze in het paleis worden gevaccineerd. Maar nogmaals, dat is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat enkele politici zich op televisie zullen laten vaccineren. Het kan zo zijn dat zij nog met de eerste groep gevaccineerd zullen worden, omdat ze een soort voorbeeldfunctie willen vervullen. Er wordt gehoopt dat dit een positief effect zal hebben op mensen die nog twijfelen. Ook wordt er nu gewerkt aan een campagne waarin bekende Britten zich over het vaccin uitspreken.’

Hoe zit het met die twijfels van sommige Britten? Merk je dat er veel wantrouwen bestaat over het vaccin?

‘Er is een grote groep twijfelaars. Ik geloof dat een op de vijf Britten het vaccin niet helemaal vertrouwt. De twijfels leven voornamelijk onder jonge mensen en etnische minderheden. Jonge mensen zien vaak het nut niet zo in van het vaccin. Minderheden lijken wat huiverig te zijn over het vaccin. Ik merk dat veel in Londen, omdat het een jonge stad is met relatief veel etnische minderheden. Ouderen hebben natuurlijk wat meer te verliezen en die zijn vaak enthousiaster over het vaccin. Groot-Brittannië wil zeker 70 procent van de bevolking hebben gevaccineerd.’

Is het voor jou als journalist lastig om die vaccinaties te volgen?

‘Nogal. Het probleem is dat je het ziekenhuis niet inkomt. Daar zijn ze hier erg streng in. Normaal gesproken kun je het ziekenhuis wel inlopen en kun je meekrijgen van wat er gebeurt en wat mensen spreken, maar nu gaat dat niet meer. Twee weken geleden ben ik voor een afspraak bij het ziekenhuis geweest. Bij de ingang moest ik toen aantonen dat ik daar met een goede reden was. Dus erg makkelijk is dat niet meer. Ik zou bij de uitgang kunnen gaan staan en aan mensen kunnen vragen of ze zijn gevaccineerd, maar dat is toch wel een beetje vreemd. Er waren wel camera’s van de grote omroepen aanwezig bij de eerste vaccinaties, want Groot-Brittannië wil nu de hele wereld tonen dat de Britten de eersten zijn.’

Hoe kan het eigenlijk dat Groot-Brittannië zoveel sneller is dan de rest van Europa?

‘Als de Britten iets goed kunnen, dan is het dingen kopen. De Britten stonden simpelweg als eerste bij Pfizer aan de deur. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Vervolgens hebben ze enorm veel aangekocht, wat ook een beetje een gok was omdat het vaccin nog niet was goedgekeurd. Ook heeft de Britse toezichthouder het vaccin al heel snel gefiatteerd. Die toezichthouder werkt sneller dan het Europese geneesmiddelenbureau en ook sneller dan de Amerikanen. Dat de Britten de Europeanen en Amerikanen nu hebben gepasseerd, heeft ook wel tot kritiek geleid uit die landen, die de Britten onvoorzichtigheid verwijten bij de snelle goedkeuring van het vaccin. De druiven zijn blijkbaar zuur is de reactie van de Britten, die erg trots zijn. Het is natuurlijk een grote promotiestunt voor de Brexit, omdat de Britten dit zelf hebben goedgekeurd. Daar was nog wel verwarring over, trouwens. Andere Europese landen, zoals Nederland, hadden het ook zelf kunnen fiatteren, maar blijkbaar hebben de landen onderling met elkaar afgesproken om te wachten op de beslissing van het Europese geneesmiddelenbureau. Dit hebben ze waarschijnlijk gedaan om concurrentie tussen de landen te voorkomen. De Britten zijn hun eigen gang gegaan, en nu met de zware tijd rondom de Brexit konden ze dit steuntje in de rug goed gebruiken.’

Het handelsakkoord lijkt toch een rol te spelen in deze kwestie. Het vaccin moet uit België komen en er staan grote files van vrachtwagens bij de havens. Hoe gaat het daarmee?

‘Het is nu nog wel mogelijk om ladingen vaccins goed het land binnen te krijgen, maar er moet het komend jaar nog heel veel komen. De Britten zijn daarom nu wel alvast aan het kijken hoe ze dit kunnen aanpakken. Er wordt gesproken over speciale militaire transportvliegtuigen. Mocht de grens tijdens een No Deal dichtslibben, en die kans is inmiddels wel groot, moet er een soort urgentie komen om die medicatie naar binnen te krijgen. Je krijgt dan een soort luchtbrug hier naartoe, vrij uniek in het hedendaagse Europa! Dat laat zien dat de Britse overheid alle hoop op dit vaccin heeft gevestigd. Het Verenigd Koninkrijk is in Europa het hardst geraakt door de coronacrisis qua economische achteruitgang. Je ziet ook veel spanning. Vanmorgen op televisie zag je dat de minister van Volksgezondheid emotioneel werd toen hij de eerste vaccinatie zag. Er is dus veel hoop.’