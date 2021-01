Bellen met Leen Vervaeke: ‘Vanwege een uitbraak met vandaag 60 gevallen, test China in een paar dagen 11 miljoen mensen’

Alle 11 miljoen inwoners van Shijiazhuang worden deze dagen getest. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Het virus leek een behoorlijke tijd goed onder controle in China, maar nu steekt het toch weer de kop op. Wat speelt er allemaal?

‘De situatie was hier gedurende het afgelopen half jaar vrij goed onder controle. Er was weleens uitbraken, maar die werden over het algemeen vrij snel onder controle gebracht.

Op dit moment kampt de provincie Hebei, die als een soort hoefijzer om Beijing heen ligt, met een uitbraak die wel wat groter is dan de uitbraken van het afgelopen jaar. China is nu dan ook in de hoogste staat van paraatheid.

Het gaat in China, in ieder geval voor de Nederlandse norm, om kleine aantallen. Vandaag waren er 66 gevallen in Hebei. Gister waren dat er 120. Dat is naar Chinese normen erg veel. Als maatregel is Shijiazhuang, de hoofdstad van de provincie waar zo’n 11 miljoen mensen wonen, volledig van de buitenwereld afgesloten. De hele stad wordt nu binnen enkele dagen getest.

De huidige situatie wordt al vergeleken met de lockdown in Wuhan, maar dat is niet helemaal terecht. Daar mochten mensen ook hun appartementencomplex niet meer verlaten. In Shijiazhuang mogen mensen zich binnen de stad nog wel vrij bewegen, mits ze dat niet in een te grote groep doen.’

Naar Nederlandse maatstaven is die lockdown een behoorlijk rigide ingreep voor een paar honderd coronagevallen. Hoe kijken ze vanuit China naar de Europese omgang met het virus?

‘China volgt de ontwikkelingen in Europa en de VS nauwlettend, en China begrijpt niks van de reactie van Europa en de VS op het virus. In China zijn ongeveer 4.500 doden gevallen. Dat getal klopt wellicht niet helemaal omdat er in de eerste golf te weinig tests waren, maar het aantal slachtoffers is hoe dan ook zeer laag ten opzichte van Europa en de VS. Sinds de lockdown van Wuhan heeft het normale leven zich in China ook zo goed als hersteld.

Dit zijn inderdaad rigide maatregelen bij 120 gevallen per dag. Maar in China is men ervan overtuigd dat dit de juiste manier is om deze uitbraak weer onder controle te krijgen en het virus zo min mogelijk slachtoffers te laten maken totdat iedereen gevaccineerd is.

Op dit moment werken de omstandigheden helaas niet erg mee, want China beleeft de koudste winter sinds vijftig jaar. Bovendien staat het Chinese nieuwjaar voor de deur. Normaal gesproken gaan honderden miljoenen Chinezen dan terug naar hun geboortedorp. Het is duidelijk dat dat er dit jaar niet in zit.’

Wil het daar een beetje vlotten met de vaccinaties?

‘Die zijn hier in volle gang. Ze willen hier 15 miljoen mensen vaccineren vóór 15 januari. De teller stond afgelopen week op ongeveer 4,5 miljoen. Mijn verwachting is dat ze dat wel gaan halen.

De werkzaamheid van de Chinese vaccins ligt wel iets lager dan die in Europa, meestal net iets onder de 80 procent. Maar ze geven geen details over de totstandkoming van die cijfers. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel proefpersonen er gebruikt zijn bij de ontwikkeling van het vaccin.’

In China zal men ook vol verbijstering hebben gekeken naar de situatie in Washington. Hoe reageerden ze daar?

‘Met leedvermaak. Dat is het enige juiste woord, vrees ik. Zowel op de sociale media als in de staatsmedia wordt er ontzettend veel aandacht aan besteed en zichtbaar van genoten. Het bewijst voor China dat democratie niet werkt en dat hun systeem beter is.

Extra pijnlijk is dat de Verenigde Staten de inval van demonstranten in het parlement van Hong Kong in juli 2019 nog prezen als een daad van democratisch verzet. De situatie in Washington wordt daar in China graag mee vergeleken. Het is een koekje van eigen deeg. Bovendien toont het de dubbele standaarden van de VS. In Hong Kong was de bestorming immers nog een heldhaftig verzet, en nu is is het ineens een aanval op de democratie.

Het komt de Communistische Partij van China allemaal enorm goed uit. President Xi wil een steeds prominentere rol spelen op het wereldtoneel. Hij propageert het Chinese model als een systeem dat voor meerdere landen zou kunnen werken en beter is dan de Westerse democratieën. De voorvallen in Washington maken het makkelijk om die boodschap te verkopen.’

Afgelopen week was China ook nog kort in het nieuws omdat een delegatie van de WHO, die op weg was naar China om onderzoek te doen naar de oorsprong van het virus, op het laatste moment toch werd geweerd. Was dit miscommunicatie, zoals het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten, of was dit toch een staaltje politiek machtsvertoon?

‘Sinds juni wordt al overlegd over deze onderzoeksmissie. Twee onderzoekers waren afgelopen week aan hun reis begonnen toen ze hoorden dat hun visa toch niet in orde waren. In China gebeurt niks toevallig, maar wat er precies achter zit is moeilijk te zeggen.

Het zou kunnen dat het vanwege de uitbraak in Hebei was dat de onderzoekers niet werden binnengelaten. Maar het kan evengoed dat Beijing even de spierballen wilde laten zien en duidelijk wilde maken dat dit een gunst aan de WHO is. Het getuigt in ieder geval niet van erg veel respect voor de WHO en de internationale gemeenschap die heel erg aandringt op dit onderzoek.’