Bellen met Gijs Herderscheê over de pensioenstakingen: ‘Ik verwacht een Pinksterakkoord’

Het lijkt erop dat het eind van de pensioen-impasse in zicht is. Waarom gaan de vakbonden alsnog staken?

‘Officieel wordt er nu niet onderhandeld over de pensioenen, dat gebeurt allemaal informeel. De vakbonden willen pas weer praten als de stakingen en protesten dinsdag en woensdag voorbij zijn. Zo’n staking wordt uitgeroepen om druk op de onderhandelingen uit te oefenen.’

Het betekent ook dat de vakbonden nog niet tevreden zijn over het akkoord dat nu achter de schermen gesloten schijnt te worden.

‘De vakbonden zijn een rupsje-nooitgenoeg. Met een akkoord kan nooit iedereen tevreden zijn. Het is een heel ingewikkeld spel dat nu gespeeld wordt. D66-minister Wouter Koolmees heeft te maken met een minister van Financiën die de strenge schatkistbewaarder wil spelen, hij moet eruit komen binnen zijn coalitie, met de werkgevers en met de vakbonden. Als kers op de taart moet hij er ook uit zien te komen met de oppositie om het akkoord door de Eerste Kamer te loodsen.’

Wat is nu nog het belangrijkste strijdpunt?

‘In de kern gaan de pensioenonderhandelingen over de hervorming van het pensioenstelsel. Daar wordt al tien jaar over gepraat. Nu lijken alle belangengroepen eruit te komen. Ze moeten ook wel. Als er niets gebeurt, dreigt vanaf 1 januari 2020 een verlaging van een paar miljoen pensioenen. En in 2021, het jaar dat er weer verkiezingen zijn, loopt dat nog verder op. Dat willen politieke partijen niet en dat willen de bonden en werkgevers ook niet. Dat is het gezamenlijke belang.

‘In de tussentijd hebben de bonden de AOW-leeftijd, die losstaat van het pensioenstelsel, onderdeel gemaakt van het debat. Ze eisen dat de leeftijd waarop de oudedagsvoorziening ingaat de komende jaren wordt bevroren. Die leeftijd ligt nu op 66 jaar en vier maanden en loopt de komende drie jaar op naar 67 jaar en drie maanden. Vorig jaar was het kabinet bereid de AOW-leeftijd twee jaar te vertragen. Probleem is wel: dat kost ruim 4 miljard euro.’

Wat gaan de stakingen opleveren, denk je?

‘Ik denk dat de bonden wel wat van de grond krijgen, maar het gaat om de mate waarin. Daarna verwacht ik een Pinksterakkoord over de pensioenen. Hemelvaart lijkt me wat al te vroeg, maar komend weekend of het weekend daarna zal er wel een kogel door de kerk gaan. De uitkomst zal zijn dat de AOW-leeftijd een paar jaar bevroren zal worden, vermoed ik.’

En waar wordt dat van betaald?

‘Dat kan op veel manieren. Het kan van financiën komen, dus uit algemene middelen, het kan uit de begroting sociale zaken komen, dat kun je uitsmeren over een heleboel jaren. Misschien weet minister Koolmees nog wat te schrappen aan regelingen.’