Bellen met Frankrijk-correspondent Daan Kool in de Tour

Het peloton vertrekt uit Albi. Beeld REUTERS

Dag Daan, vandaag betreed je als Frankrijk-correspondent voor het eerst het circus van de Tour de France. Hoe bevalt het?

‘Ze hebben hier in Albi – een behoorlijk Frans stadje met zo’n 50 duizend inwoners – net de rustdag gehad. Wat me direct opvalt, is hoe de Tour de stad overneemt. Overal zie je cameraploegen rijden, er staan auto’s en tourbussen van de wielerploegen. Het is eigenlijk een dorp in een stad.

‘Totdat de etappe van start gaat, gebeurt er op zo’n dag eigenlijk niet veel. De organisatie doet er dus alles aan om mensen te entertainen. Sponsors hebben hier hun kramen opgesteld. De beroemde reclamekaravaan vertrekt al vroeg, een vijf meter hoge praalwagen met een renner in de gele trui voorop. De Tour is ook een sponsorcircus.’

Hoe beleeft de rest van Frankrijk de Tour?

‘In de grote steden leeft de Tour nu misschien zelfs minder dan in Nederland. In lang niet alle Parijse cafés staat de wielerronde aan op de tv’s. Mijn indruk is dat bijvoorbeeld rugby en voetbal populairder zijn. Dat heeft er aan de ene kant mee te maken dat mensen minder snel geneigd zijn drie uur achter elkaar naar zo’n wielerwedstrijd te kijken, maar belangrijker is dat jonge Fransen nog nooit een Franse tourwinnaar hebben meegemaakt.

‘De Franse organisatie grijpt dan ook alles aan om de Tour bijzonder te houden. Deze editie is het bijvoorbeeld precies honderd jaar geleden dat de eerste gele trui werd uitgereikt. Daarom hebben de Fransen bedacht dat ze de laatste etappe extra speciaal maken en voor de verandering in de avond starten. De renners rijden dan rond 20.00 uur Parijs binnen. De reden? Rond dat tijdstip is het licht mooier. Ze hebben hier veel aandacht voor esthetiek.’

Met Julian Alaphilippe rijdt er nu wel weer een Fransman in het geel. Helpt dat niet om de Fransen warm te laten lopen voor de wielersport?

‘Zeker. Dat is hier heel belangrijk. Het is ook de verwachting dat hij de trui tot en met de tijdrit van vrijdag behoudt. Hoe langer hij die weet vast te houden, hoe meer aanzien hij geniet. Overigens gelooft hij zelf niet dat hij de trui in de moeilijke Pyreneeën ritten kan behouden. Maar hij is in bloedvorm en kan nog wel eens verrassen, al lijkt het onmogelijk in het geel Parijs te halen.

‘Hoe belangrijk dit voor de Frans is, laat het voorbeeld van Thomas Voeckler zien. Die droeg tien dagen – eigenlijk per toeval – de gele trui en werd in één klap een beroemde Fransman. Nu is de Franse hoop op Alaphilippe gevestigd. Want de twee belangrijkste ronderenners, Romain Bardet en Thibaut Pinot, hebben inmiddels te veel tijd verloren en zijn eigenlijk kansloos voor het geel.’

Naast Alaphilippe doet ook de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma het tot nu toe heel goed deze tour. Hebben de Fransen nog een beetje aandacht voor dat succes?

‘Ook vandaag maakt de ploeg weer kans op een zege. Het zou ontzettend knap zijn als dat weer lukt. Tegen het buitenaardse aan. Natuurlijk verbazen de Fransen zich daar ook over, maar ondanks dat het succes van de Nederlandse ploeg toch wel hét verhaal is tot nu toe, gaat alle aandacht eigenlijk uit naar Alaphilippe.

‘Bij de dagbladen staat het Franse succes op één, team Ineos – voormalig team Sky – versus Bardet en Pinot op twee en daarna pas de andere verhalen. De dag dat de Fransman het geel veroverde, won de Belg Thomas de Gendt met een ongelofelijk indrukwekkende solo. De Franse sportkrant l‘Équipe opende groot met Alaphilippes gele trui. De Gendt kreeg slechts een klein zinnetje.’