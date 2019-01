Bellen met correspondent Patrick van IJzendoorn: ‘Flinke nederlaag verwacht voor May’

Voor-en tegenstanders van de Brexit in discussie buiten het parlement in Londen. Beeld Getty Images

Wat verwacht jij van de stemming?

‘Dat die tot een flinke nederlaag zal leiden voor May. Verwacht wordt dat zo’n 150 van haar partijgenoten tegen haar Brexitdeal zullen stemmen. Een vrij dramatische afloop dus. Het gaat eigenlijk niet meer over de ‘backstop’, de noodoplossing voor de Ierse grens. Er is nu meer een strijd losgebarsten over een nieuw referendum. De anti-brexiteers hopen dat de gebeurtenissen van vandaag de weg zullen vrijmaken voor een nieuwe volksraadpleging.’

Wat gaat er gebeuren als May inderdaad een nederlaag lijdt?

‘Labour wil dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. De partij zal daarna vrijwel zeker met een motie van wantrouwen komen. Maar dat is risicovol. Het is een gok. Want zo’n motie zal worden weggestemd door de Conservatieven.

Labour-leider Jeremy Corbyn zit in een moeilijke positie. Hij wil als brexiteer geen nieuw referendum. Maar het overgrote deel van zijn partij, zo’n 85 procent, wil dat wel. Als er geen nieuwe verkiezingen komen, moet Corbyn zich toch sterk maken voor dat nieuwe referendum. Je hebt dus twee politiek leiders, May en Corbyn, die in de penarie zitten. Allebei hebben ze geen steun van hun partij.’

Voorstanders van de Brexit zijn faliekant tegen een nieuwe referendum over het verlaten van de EU. Beeld EPA

Als er geen nieuwe verkiezingen komen, wat voor situatie ontstaat er dan?

‘May zal niet zo snel opstappen. Ik denk dat de Noorwegen-optie eerder in beeld zal komen: de Britten zijn dan officieel uit de EU, maar ze blijven lid van de gemeenschappelijke markt. Dit is wellicht acceptabel voor het parlement. Als land heb je met deze optie meer vrijheid om je eigen beleid te bepalen, onder andere over de visserij.

‘Of er komt toch een nieuw referendum. Dat zal tot nog meer verdeeldheid en onrust leiden. Het is spelen met vuur. De kiezers die vóór een Brexit stemden, zullen zich bekocht voelen. De kans is nu groter dat meer mensen voor blijven in de EU zullen stemmen. Er zijn vergeleken met 2016 meer jongere kiezers en minder oudere stemmers. Dat kan nu de doorslag gaan geven.

‘Tekenend voor de veranderde situatie is dat een van de invloedrijkste kranten van mening is veranderd. De Daily Mail is nu voor blijven in de EU. Er heerst totale verwarring bij de lezers over deze ommekeer. Maar het kan in het voordeel zijn van de anti-brexiteers.’

Hoe laat verwacht je de uitslag van de stemming?

‘Zo rond 21.30 uur moet er wel witte rook zijn.’